Xiaomi, mi Videolarına TikTok Tarzını Getiriyor
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xiaomi, Teknoloji

Xiaomi, mi Videolarına TikTok Tarzını Getiriyor

Xiaomi, mi videolarına TikTok tarzı sadece klipleri getiriyor.

TikTok gibi kısa video platformlarının başarılı olması üzerine, Çinli

18.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:32
Xiaomi, mi Videolarına TikTok Tarzını Getiriyor

Xiaomi, mi videolarına TikTok tarzı sadece klipleri getiriyor.


TikTok gibi kısa video platformlarının başarılı olması üzerine, Çinli akıllı telefon devi Xiaomi de sektöre yatırım yapmaya karar verdi. Telefon üreticisi, kullanıcıların video oluşturması için başka bir uygulama yapmak yerine, videoların mi Videolar uygulamasında görünmesi için Firework adlı kısa bir video platformuyla bağlantı kurdu.


Anlaşma kapsamında Firework, seyahat, güzellik ve fitness gibi 38 kategoride 30 saniyelik video kataloğunu sunacak. Şirket, insanların portre ve manzara modu arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilen, tam ekran videolar çekmesini sağlayan bir seçim alanı özelliği ile kısa video uygulamasını kullanıcılarına sundu.


İçerik Üreticilerinden Yüksek Kaliteli Orijinal İçerikler Bekleniyor


Firework India CEO'su Sunil Nair, platformun TikTok'tan farklı olarak içerik üreticilerinden yüksek kaliteli, orijinal içerik yapmalarını istediğini söyledi. Şirket, videolarını dünya genelinde 120'den fazla iş ortağı ile paylaşacak.


Xiaomi, mi Video için SonyLIV, Hungama Play, Voot, AltBalaji, Zee5 ve Viu gibi yerel video oynatıcısıyla da ortaklık kurdu. Video hizmeti yalnızca MIUI aracılığıyla, Xiaomi telefon kullanıcıları tarafından kullanılabilirken, herhangi bir Android kullanıcısı, cihazlarında yerel olarak depolanan videoları oynatmak için uygulamayı kullanabilecek.

Kaynak: Tamindir

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