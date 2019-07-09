Xiaomi, mi TV 4A'nın Android 9 Erken Erişimi İçin Test Kullanıcıları Arıyor

Daha çok son yıllarda ürettiği telefonlarla adını duyuran Çinli şirket Xiaomi, üretim yaptığı bir diğer alan olan Android TV kısmıyla ilgili bir açıklama yaptı. Xiaomi India, dün yaptığı bir paylaşımda, mi TV 4A'nın Android 9 Erken Erişim Programı'na 50 kullanıcının alınacağını duyurdu. Program kapsamında testler, 2018 model mi TV 4A 32 inç ve mi TV 4A 43 inç televizyonlar üzerinde yapılacak.

Android TV Marshmallow (Android 6) kullanan televizyonların bu güncelleme için oldukça geç kaldığı söylense de Xiaomi, bu gecikmenin birkaç farklı sebebinin olduğunu söylüyor. Xiaomi, bu sebeplerden bir tanesini ROM güncellemesi sırasında "soft brick" (bir tür güç kesintisi) yaşanması ihtimali olarak açıklarken bir diğerinin ise Android Nougat (Android 7) ve üstü sürümlerde yaşanabilecek yonga desteği sorunu olduğunu ifade ediyor.

Çinli şirket, ayrıca Android Oreo güncellemesini geçip direkt olarak Android Pie sürümünün kurulumuna odaklanacaklarını açıkladı. Bu da Android 9 bazlı görseller için bekleneceği ve bu nedenle güncelleme uygun olduğunda gecikme yaşanacağı anlamına geliyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin Hindistan'da gerçekleştireceği bu testler sonrasında cihazların ne zaman güncelleme alacağı hakkında henüz net bir bilgi yok. Gelen güncelleme açıklamalarını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.