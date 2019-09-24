Xiaomi Mi Mix Alpha özellikleri neler? Xiaomi Mi Mix Alpha fiyatı ne kadar?

24.09.2019 15:14

Rekabetin çok yüksek olduğu ve inovasyonun dur durak bilmediği sektör olan telefon piyasasında Xoami, yeni modeli ile telefondan beklentileri bir hayli yükseltti. Çin'de yapılan tanıtım lansmanının ardından akıllara gelen Xiaomi Mi Mix Alpha fiyatı ne kadar ve Xiaomi Mi Mix Alpha fiyatı ne kadar gibi soruların cevapları haberimizde.

ÖZELLİKLERİ DE FİYATI DA ŞAŞIRTIYOR

Yalnızca 2,15 mm kalınlığa sahip olan Xiaomi Mi Mix Alpha, ekran ve gövde arasında kurssuz bir bütünlük yakalıyor. Ön kamera olmayan cihazı ters çevirdiğinizde kendi yüzünüzü görebiliyorsunuz. Bu, tüm çekimlerinizin tek bir modülden yapma imkanı sağlıyor.

108 MP KAMERA

Bir telefondan çok daha fazlasını sunan Xiaomi Mi Mix Alpha, 108 MP kamerası ile profesyonel çekimler yapabilmenizi sağlıyor. Birçok konuda çığır açan ve özellikleri ile dudak uçuklatan telefonun 4.050 mAh gücünde batarya sunuyor.

XİAOMİ Mİ MİX ALPHA'NIN ÖZELLİKLERİ

16 MP geniş açılı kamera

Güvenlik: Yüz tanıma, ekrana gömülü parmak izi sensörü

İşletim Sistemi: MIUI 11 ve Android 10

12 MP telefoto kamera

Batarya: 40 watt kablolu, 4050 mAh

30 watt kablosuz şarj

12 GB RAM ve 512 GB'a kadar hafıza desteği

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855+

RAM: 12 GB Depolama: 512 GB

Arka Kamera: 108 MP ana kamera

Bağlantı: Bluetooh 5.1, çift SIM kart, Wi-Fi 6, USB Type-C, 4G LTE ve 5G

XİAOMİ Mİ MİX ALPHA FİYATI

Xiaomi Mi Mix Alpha, 19.999 yuan fiyatı ile piyasaya sunuldu. Bu da bu telefon için 16.000 TL ödemeniz gerektiği anlamına geliyor.