Xiaomi mi Mix 2'den Yeni Bir Fotoğraf Geldi!

Son dönemlerde hakkında sayısız sızıntı yaşanan elektronik eşyalardan biri de tabii ki Xiaomi"nin phablet modeli mi Mix 2. Bugüne kadar hakkında sayısız sızıntı yaşanan cihazın bugün düzenlenecek olan etkinlikle tanıtılacağı biliniyor.



Kulaklık girişi olacak mı?



Bugün yaşanan sızıntı ise Xiaomi mi Mix 2"nin ön yüzünü tüm detaylarıyla gözler önüne seriyor. Ne yazık ki cihazın arka yüzünü ya da yan ve alt-üst yüzlerini görme şansına erişemiyoruz.







Yine de bu görselle birlikte Xiaomi mi Mix 2"nin çerçevesinin oldukça daraltılmış olduğunu ve hatta gerçek bir çerçevesiz phablet olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca özçekim kamerası ise cihazın alışık olduğumuz üzere üst kısmında değil, alt kısmında yer alıyor.



Cihazın alt ve üst kısımlarını göremediğimiz için Xiaomi"nin kulaklık girişi konusunda nasıl bir girişimde bulunduğunu ise anlamak mümkün değil. Yani 3.5mm"lik kulaklık girişinin cihazda yer alıp almayacağını bugün düzenlenecek resmi etkinlikle öğrenebileceğiz. Yine de cihazın yalnızca USB-C girişine sahip olarak üretileceğinin düşünüldüğünü de hatırlatalım.