Xiaomi mi CC9'un 48 MP Kamera Performansını Gösteren İstanbul Temalı Paylaşım

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, 2 Temmuz'da lansman yapacağı mi CC9 modeli için geri sayıma devam ediyor. Yenilikçi fikirleriyle ortaya çıkan Xiaomi'nin yeni modelinin bizlere neler sunacağı tam anlamıyla bilmesek bile, şirket daha önceden bazı detayları paylaşmıştı. Paylaşılan bu detaylardan en önemlilerinden bir tanesi ise mi CC9'un arka kamera özellikleriydi. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda mi CC9'un üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağı ve ana arka kameranın 48 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX586 sensörünü kullanacağı açıklanmıştı. Şirket buna ek olarak mi CC9'un ön kamerasının da 32 megapiksel olacağını açıklamıştı.

Tanıtıma günler kala Xiaomi, mi CC9 ile ilgili bir tanıtım görseli hazırladı. Hazırlanan bu tanıtım görselinde akıllı telefonun kamera performansı gösteriliyordu. Bugüne kadar yaptığımız haberlerin aksine bu kez bir şirket, İstanbul temalı bir tanıtım hazırlamıştı. İşte Xiaomi'nin hazırladığı mi CC9'un 48 megapiksellik kamera performansını sergileyen, İstanbul'un simgelerinden bir tanesi olan Galata Kulesi'nin olduğu o görsel;

Bugüne kadar ortaya çıkan söylentiler, mi CC9'un 6.39 inç boyutunda, FHD+ çözünürlüğünde bir AMOLED ekran ile geleceğini ortaya koyuyordu. Bununla birlikte bu akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 730 işlemcinin kullanılacağı ve 27W gücünde hızlı şarjı destekleyen 4.000 mAh'lık bir batarya ile geleceği söyleniyordu. Ayrıca telefonun 6 GB ve 8 GB'lik RAM seçeneklerinin olacağı bununla birlikte de 128 GB ya da 256 GB'lik depolama alanı bulunan modellerin olacağı konuşulmuştu.

Xiaomi'nin bu modelini görmek için hala bir hafta daha zamanımız var. 2 Temmuz'da akıllardaki tüm soru işaretlerini gidermiş ve mi CC9'un tüm özelliklerini öğrenmiş olacağız.