Xiaomi mi Band 6, 29 Mart'ta Piyasada Yerini Alacak!

Xiaomi, yeni piyasa süreceği mi Band 6 akıllı bilekliği 29 Mart'ta gerçekleştireceği etkinlikte tanıtacak. Şirket, WhatsApp ve Telegram entegrasyonu dahil birçok yeni özelliği mi Band 6 bilekliğe dahil edeceği açıklandı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, 29 Mart'ta gerçekleştireceği etkinlikte mi Band 6 adlı akıllı bilekliği de duyuracağı resmen açıkladı. Şirket, 29 Mart'ta gerçekleştireceği etkinlikte mi Band 6 bilekliğin yanıda mi 11 Pro ve mi 11 Ultra adlı iki amiral gemisi akıllı telefon tanıtacak.

Aynı zamanda şirket bu etkinlikte, katlanabilir akıllı telefon olarak lanse ettiği mi Mix hakkında bilgi vereceği veya tanıtabileceği söyleniyor. Xiaomi mi Band 6 adlı akıllı bileklik en büyük özellikleri arasında, WhatsApp ve Telegram ile entegrasyona sahip olacağı söyleniyor.

Xiaomi mi Band 6, 29 Mart'ta Piyasada Yerini Alacak!

Xiaomi Twitter aracılıyla hayranlarına "Mi Band 6" için hazır olup olmadıklarını soruyor ve onları 29 Mart'ta gerçeleşecek Xiaomi 2021 Yeni Ürün Lansmanına davet ediyor. Şirket 29 Mart'ta tanıtılacak ürünler hakkında tam bir açıklama yapmadı. Ancak birçok sızıntıcı bu ürünleri gün yüzüne çıkardı.

Ancak Xiaomi, Twitter'da giyilebilir cihazları farklı renklerini ve saat yüzlerini gösteren bir video klip paylaştı. Dahası, Çinli sosyal medya platformu olan Weibo'da yayınlanan bir posterde, mi Smart Band 6'yı farklı bir açıdan sergiliyor.

Xiaomi mi Band: Gelişmiş SpO2 Sensörü ve Dahili Gps'e Sahip Olacak!

Xiaomi firmasının yeni piyasaya süreceği giyilebilir cihazı, mi Smart Band 6 olarak yurtdışına ulaşacak, ancak bu akıllı bileklik Çin içerisinde popüler mi Band 6 adını taşıyacak. Şirket her iki bilekliğin birbirine oldukça benzer olduğu açıkladı. Tek farkı, global piyasada yer alacak modelin NFC desteğinden yoksun olacağı ve Çin piyasasına sürülecek modelin NFC desteği ile birlikte geleceğidir.

Xiaomi, Çin pazarında nakitsiz ödeme sistemini kurduğu için NFC destegini kendi iç piyasasına sunabiliyor. Ne yazık ki bu destek henüz küresel pazarlara ulaşmadı. Önceki bilgilere göre, Xiaomi mi Band 6 adlı cihaz fitness takibi konusunda oldukça iyi olduğu açıklandı. Şirket, yerleşik GPS özelliğinin yanında, SpO2 sensörü ve 19 yeni egzersiz modunu getirecek.

SpO2 sensörü, coronavirüs pandemisi döneminde en çok talep edilen özelliklerden biridir. Bir diğer önemli eklenti de, GPS ve Amazon Alexa desteği olacağı bildirildi. Navigasyon sistemi akıllı telefonlara olan bağımlılığı azaltacaktır.

Akıllı bilekliğin bir diğer güzel özelliği ise Pomodoro zamanlayıcı ( Zaman takibi ve Görev listesi oluşturma) özelliğine sahip olmasıdır. Bu özellik akıllı telefonunuz ile senkronize çalışır. Ayrıca, mi Home platformunu kullanan akıllı ev cihazlarınızı kontrol etmenize olanak sağlar. Ancak, bu özelliğin hem küresel hem de Çin varyantlarına ulaşıp ulaşmayacağı belli değildir.

Kaynak: Tekmoloji