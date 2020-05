Xiaomi mi Band 5 Yenilikleri Sızdırıldı!

Xiaomi son yıllarda akıllı bileklik sektörünün değişmeyen lideri konumunda bulunuyor. Bu konumunu önümüzdeki yıllarda da pekiştirmek isteyen şirket, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada mi Band 5 modelini onaylamıştı.

Xiaomi son yıllarda akıllı bileklik sektörünün değişmeyen lideri konumunda bulunuyor. Bu konumunu önümüzdeki yıllarda da pekiştirmek isteyen şirket, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada mi Band 5 modelini onaylamıştı. Xiaomi mi Band 5 yenilikleri sızdırıldı. İşte detaylar!

Xiaomi mi Band 5 Yenilikleri Neler Olacak?

Xiaomi resmi bir açıklama ile birlikte mi Band 5 modelini resmi olarak onaylamış olsa da yeni modelin ne zaman çıkacağı şu aşamada belirsizliğini koruyor. Bu noktada tahminler Haziran 2020 dönemi üzerinde yoğunlaşıyor. Peki yeni nesil akıllı bileklik hangi yeniliklerle kullanıcıların karşısına çıkacak?

Daha önceki modellerden de yola çıkarak yeni nesil modelde öncekine kıyasla ciddi bir farklılık görmeyi beklemiyoruz. Sızıntılar temel olarak iki yenilik üzerinde yoğunlaşıyor.

Öncelikle yeni modelde 1,2 inç boyutunda bir ekran ile karşılaşmayı bekliyoruz. Mevcut nesil modelin 0,95 inç ekranı ile kıyaslandığında bu, daha büyük bir ekran göreceğimiz anlamına geliyor. Ayrıca ekranın güneş ışığında daha görünür olacak bir şekilde tasarlandığı da söyleniyor.

Bir diğer yenilik ise küresel varyant için de geçerli olan NFC olacak. Mevcut nesil modellerde NFC, yalnızca Çin'de satılan ürünlerde yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar temassız ödeme gibi bazı imkanlardan yararlanabilme şansını elde edecek.

#Xiaomi #miband5 #fake #fakeNews

Fake image of mi Band 5 ??

At first glance, everything looks quite plausible if not for the watermark hinting at Weibo ?? pic.twitter.com/jnQyPG9KDz

— Xiaomishka (@xiaomishka) May 2, 2020

Daha öncesinde ortaya çıkan sızıntılar, hemen üstteki görselde yer alan tasarımı işaret ediyor. Bu tasarımda kapasitif kontrol tuşu ekran içerisinde yer alıyor. Tabii bunun günlük kullanımda ne kadar işlevsel olacağı merak edilen bir soru.

Peki siz yeni modelden ne bekliyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşabilirsiniz.