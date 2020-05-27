Xiaomi mi Band 5 Tasarımı Canlı Şekilde Görüntülendi Xiaomi uygun fiyatlı ve işlevsel akıllı bileklik modelleri ile sektörün lideri konumunda bulunurken yeni nesil akıllı bileklik modeli mi Band 5 ile bu durumu pekiştirmek istiyor.

Xiaomi uygun fiyatlı ve işlevsel akıllı bileklik modelleri ile sektörün lideri konumunda bulunurken yeni nesil akıllı bileklik modeli mi Band 5 ile bu durumu pekiştirmek istiyor. Yeni modelin tanıtımına kalan süre daraldıkça yeni detaylarla karşılaşmaya devam ediyoruz. Son sızıntılar Xiaomi mi Band 5 tasarımı ile ilgili bazı yeni detayları ortaya koyuyor.

Xiaomi mi Band 5 Tasarımı Nasıl Olacak?

Yeni sızıntı cihazla ilgili detayları vermekten uzak kalsa da yeni modele daha yakından bir bakış imkanı sunuyor. Daha önceki sızıntıların aksine alışılmış tasarımı koruyan sızıntıda görüntünün oldukça düşük bir çözünürlüğe sahip olduğunu vurgulamakta fayda var.

Tabii diğer tüm sızıntılarda da olduğu gibi bu sızıntıya da mesafeli bir şekilde yaklaşmakta fayda var. Xiaomi mi Band 5 Özellikleri

Ortaya çıkan yeni sızıntılara göre yeni modelde SpO2 Sensörü bulunacak. Bu sensör kandaki oksijen seviyesini ölçmeye yarıyor ve özellikle sporcular için önemli detayları sunabilir. Bununla birlikte optik nabız sensörü üzerinde de birtakım iyileştirmelerin olacağı ifade edilirken, kadınlar için adet döngüsü izleme özelliği eklenecek.

Bununla birlikte mi Band 5 ve mi Smart Band 5 olmak üzere iki versiyonun satışa sunulacağı ifade ediliyor. mi Smart Band 5, dahili olarak Amazon Alexa desteği ile sunulacak. Cihazda yerleşik hoparlör yer almadığı için yanıtların yazılı yanıtlar olacağını söyleyelim.

Yeni modelde 1,2 inç boyutunda bir ekranın olacağı söyleniyor. Bu ekranın güneş ışığı gibi yüksek ışıklı ortamlarda daha görünür bir yapıya sahip olması için tasarlandığı da sızıntılar arasında yer almakta. Bir diğer yenilik ise küresel varyant için de geçerli olan NFC olacak. Mevcut nesil modellerde NFC, yalnızca Çin'de satılan ürünlerde yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar temassız ödeme gibi bazı imkanlardan yararlanabilme şansını elde edecek.