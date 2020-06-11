Xiaomi mi Band 5 Tanıtıldı! İşte mi Band 5 Özellikleri ve Fiyatı Xiaomi yeni akıllı bileklik modelini resmi olarak tanıttı. Xiaomi mi Band 5 özellikleri ve fiyatı ile ilgili

Xiaomi yeni akıllı bileklik modelini resmi olarak tanıttı. Xiaomi mi Band 5 özellikleri ve fiyatı ile ilgili gelen tüm sızıntılar yerini gerçeklere bıraktı. Gelin hep beraber Xiaomi mi Band 5 özellikleri ve fiyatı hakkında açıklanan resmi bilgilere göz atalım.

Xiaomi mi Band 5 Özellikleri

1.2 inç ekrana sahip olan mi Band 5 sunduğu özellikler ile epey dikkat çekiyor. mi Band 5'de manyetik şarj bulunmakta. Manyetik şarj sayesinde cihazı çıkartmadan kolayca şarj etmek mümkün. Bileklikte 512KB RAM ve 16MB depolama alanı yer almakta.

Cihazda 100'den fazla yeni animasyonlu saat yüzü bulunuyor. mi Band 5 daha hızlı ve daha doğru izleme için geliştirilmiş bir işlemciye ve 11 spor izleme moduna sahip. mi Band 5 derin ve hafif uykunun yanında REM uykusunu da ölçerek kullanıcıya bildirmekte.

Akıllı bileklik atmosferik basıncı ölçmek için dahili bir barometre ile birlikte geliyor. Telefondan fotoğraf çekmek için uzaktan deklanşör düğmesi olarak da mi Band 5 kullanılabiliyor. Bilekliğin NFC ödemeleri destekleyen özel bir sürümü de bulunuyor. mi Band 5 ile NFC ödeme özelliği sadece Çin'de kullanılabiliyor.

Xiaomi mi Band 5 Fiyatı

Xiaomi, 18 Haziran'dan itibaren Çin'de mi Band 5'i satışa sunacak. Cihazın fiyatının 27 dolar olduğu açıklandı. 27 dolar 183 TL'ye tekabül ediyor. mi Band 5'in NFC teknolojisini destekleyen sürümün ise 32 dolardan satılacağı duyuruldu.