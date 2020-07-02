Xiaomi mi Band 5 Pro Modeli Bekleyenler İçin Heyecanlandıran Gelişme Yeni bir sızıntıya göre Xiaomi mi Band 5 Pro adıyla çok yakında üçüncü bir akıllı bileklik modeli tanıtılacak. Bütçe dostu akıllı bileklik mi Band 5'in donanımsal özelliklerini yeterli bulmayanların ilgisini çekecek mi Band 5 Pro da NFC ve standart olmak üzere iki seçenekle gelebilir.

Yeni bir sızıntıya göre Xiaomi mi Band 5 Pro adıyla çok yakında üçüncü bir akıllı bileklik modeli tanıtılacak. Bütçe dostu akıllı bileklik mi Band 5'in donanımsal özelliklerini yeterli bulmayanların ilgisini çekecek mi Band 5 Pro da NFC ve standart olmak üzere iki seçenekle gelebilir.

Xiaomi mi Band 5 Pro Geliyor

Xiaomi mi Band akıllı bileklikler sadece Çin'de değil, Türkiye de dahil satışa sunulduğu ülkelerde oldukça popüler. Bir akıllı saatin özelliklerini taşımasa da hafif olması ve fiyatının çok uygun olmasıyla sağlık takibi yapmak isteyenlerin birincil tercihi. Şirket, geçtiğimiz ay en yeni modeli mi Band 5'i tanıtmış, NFC ve standart modelleri Çin'de satışa sunmuştu. Henüz Türkiye fiyatı belli olmayan bilekliğin yakın zamadan pro modelinin tanıtılması bekleniyor.

Mi Fit Uygulamasında Görüldü!

Mi Band 5 Pro modelinin geleceği ilk olarak Çin'de mi Band 5'i piyasaya sürdükten birkaç gün sonra ortaya çıkmıştı. GeekDoing'deki topluluk, mi Wear uygulamasında kod adını ve simgesini bulmuştu. Şimdi bir kez daha mi Fit uygulamasında benzer bir şey buldular. Xiaomi, fitness bilekliklerini dünya genelinde mi Band markasıyla satıyordu. Ancak geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen mi Band 4 ile bu değişti. Çin'de mi Band'i kullanmaya devam etse de diğer pazarlarda mi Smart Band markasıyla satmaya başladı. Aynı şey kod adı için de söylenebilir. Çin'de mi Band 5 "Kongming" olarak adlandırılırken, globalde York olarak geçiyor. NFC'siz model de "Kongming L" olarak adlandırılıyor. Şimdi yeni model "Kongming Pro" kod adıyla mi Fit uygulamasında tespit edildi ve bir kez daha mi Band 5 Pro'nun varlığı doğrulanmış oldu.

Özellikleri Bilinmiyor

Şu aşamada mi Band 5 Pro'nun özellikleri bilinmiyor ancak Pro varyantının NFC özelliği olacağı açık. Yeni mi Band 5 varyantı ne zaman tanıtılacak resmi bir bilgi yok ancak tanıtım her an olabilir.

Kaynak: Tamindir