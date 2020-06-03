Xiaomi mi Band 4 NFC, Avrupa'da Satışa Çıkıyor (Türkiye'ye Gelebilir)
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Xiaomi mi Band 4 NFC, Avrupa'da Satışa Çıkıyor (Türkiye'ye Gelebilir)

Xiaomi mi Band 4 akıllı bileklik, NFC desteğine sahip ancak Çin dışında kullanılamıyordu. Xiaomi, mi Band 4'ün NFC etkinleştirilmiş sürümünün Avrupa pazarında da satışa sunulacağının müjdesini verdi.

Xiaomi mi Band 4 NFC, Avrupa'da Satışa Çıkıyor (Türkiye'ye Gelebilir)
03.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:50

Xiaomi mi Band 4 akıllı bileklik, NFC desteğine sahip ancak Çin dışında kullanılamıyordu. Xiaomi, mi Band 4'ün NFC etkinleştirilmiş sürümünün Avrupa pazarında da satışa sunulacağının müjdesini verdi. Xiaomi mi Band 4 NFC modeli, Türkiye'de de satışa sunulabilir!

Xiaomi mi Band 4 NFC, Türkiye'ye de Gelebilir!

Xiaomi'nin geçtiğimiz sene Haziran ayında tanıttığı mi Band 4 akıllı bileklik, NFC desteğiyle geliyor fakat NFC bağlantısı sadece Çin'de etkindi. Çinli teknoloji devi, Türkiye'de de ilgi gören mi Band 4 bilekliğin NFC etkin versiyonunun artık Çin dışında da kullanılabileceğinin haberini verdi. mi Band 4 NFC modeli yakında Rusya'da, ardından Avrupa'da satışa sunulacak.

Başlangıçta yalnızca Mastercard desteklenecek. Kullanıcılar kartlarını mi Fit uygulaması üzerinden ekleyebilecek. Visa, Google Pay ve PayPal desteğinin ne zaman geleceği belirsiz.

Kullanıcılar, NFC desteği sayesinde mi Band 4 akıllı bileklerini temassız ödemelerde ve toplu taşımada kullanabilecek. MasterCard'ın PayPass desteği Rusya, Almanya, İtalya, Polonya, İsviçre, Türkiye, İngiltere ve Fransa'da mevcut. Dolayısıyla mi Band 4 NFC, Türkiye'ye de gelebilir. NFC'nin donanımsal olduğunu, sonradan etkinleştirilebilecek bir özellik olmadığını belirtmek gerek.

Xiaomi mi Band 4 NFC Ne Zaman Çıkacak?

Xiaomi mi Band 4 NFC, 16 Haziran'da Rusya'da satışa sunulacak ve NFC'siz modelden yüzde 30 daha pahalı olacak. NFC'li modelin Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı, fiyatının ne kadar olacağı belirsiz.

Xiaomi mi Band 5 Akıllı Bileklik Ne Zaman Çıkacak?

Xiaomi, yeni mi Band 5 akıllı bileklik modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Xiaomi mi Band 5 tanıtım tarihi olarak 11 Haziran işaretlendi. Bu modelde NFC desteğinin Çin'e özel olmayacağı, daha büyük bir ekran ve Alexa ile konuşmak için mikrofonla geleceği tahmin ediliyor. Lansman günü Xiaomi mi Band 5 özellikleri ve fiyatını sizlerle paylaşacağız.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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