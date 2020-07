Xiaomi mi A3 Kullanıcıları Dikkat! Bu Güncellemeyi Yüklemeyin Xiaomi tarafından mi A3 için yayınlanan güncellemelerin pek çok sorunla karşılaştığına denk gelmiştik.

Xiaomi tarafından mi A3 için yayınlanan güncellemelerin pek çok sorunla karşılaştığına denk gelmiştik. Şimdi benzer bir durum yeni bir güncelleme için de geçerli. Küresel varyant için yayınladığı güncellemeyi yanlışlıkla Meksika sürümü olarak yükleyen şirket, pek çok kullanıcının ciddi sorunlarla karşılaşmasına yol açtı. Xiaomi mi A3 güncellemesi hakkında merak edilen tüm detaylar yazımızda!

Xiaomi mi A3 Güncellemesi Hangi Sorunlara Yol Açıyor

Geçtiğimiz günlerde mi A3 için yayınlanan yeni bir güncelleme V11.0.3.0.QFQMXTC sürüm numarasına sahip. Bu, ilk bakışta herhangi bir şey ifade etmeyebilir. Öte taraftan bu sürümün küresel varyant sürümü olmadığını, Meksika'ya özel bir sürüm olduğunu söylersek işlerin bir miktar karıştığını anlamış olacaksınız. Bu güncellemeyi yükleyen kullanıcılardan çift SIM kullananlar, ikinci SIM'in güncelleme sonrası devre dışı kaldığını fark ettiler.

Got a random 1.4GB update from @XiaomiIndia on my #mia3

Now my simcard isn't getting detected and when I boot my phone, there's some telcel written. Language has changed to some other. @MiIndiaSupport help. Can't make or receive calls. What kind of joke is this? pic.twitter.com/W5WtveopSs

— Dakshit Shah (@DakshitShah) July 13, 2020

Mi A3 için yayınlanan güncelleme Meksika operatörü Telcel'e özel mi A3 telefonlar için olduğu için, bu güncellemeyi yükleyenlerin de yeni bir önyükleme animasyonuna sahip olduğu görüldü. Yayınlanan güncelleme 1.4GB boyutunda ve yapı numarasını göstermediğinden dolayı kullanıcılar en son güvenlik yaması olduğunu düşünüyor.

Xiaomi güncellemede ikinci SIM'in tanınmamasını ciddi bir hata olarak adlandırıyor ancak bu güncellemenin Telcel mi A3 telefonları için tasarlandığından bahsetmiyor. Çinli üretici forumda paylaştığı yazıda yakında piyasaya sürülecek bir çözüm üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Kaynak: Tamindir