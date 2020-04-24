Xiaomi mi A3, Bir Kez Daha Android 10 Güncellemesi Alıyor
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Xiaomi mi A3, Bir Kez Daha Android 10 Güncellemesi Alıyor

Xiaomi, mi A3 modeli yeni bir Android 10 güncellemesi almaya

24.04.2020 18:27 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:27
Xiaomi mi A3, Bir Kez Daha Android 10 Güncellemesi Alıyor

Xiaomi, mi A3 modeli yeni bir Android 10 güncellemesi almaya başladı.

Xiaomi mi A3, Yeni Android 10 Güncellemesi Çıktı!

Reddit'te paylaşılan bilgilere göre, bazı Xiaomi mi A3, dördüncü kez Android 10 güncellemesi alıyor. Cihazlara karanlık tema, geliştirilmiş gizlilik kontrolleri gibi özellikler bir kez daha geliyor.

Güncelleme paketinin boyutunun sadece 32 MB olduğu açıklandı. Bu en son gelen 1.33 GB boyutundaki güncellemeye kıyasla oldukça düşük boyutlu. Yeni güncellemenin sadece hataları düzeltmek için gönderildiği söylenmekte.

Cihazınızın ayarlar bölümünden yazılım güncelleme alanına giderek yeni güncellemeyi kontrol edebilirsiniz.

Xiaomi mi A3, damla çentikli 6.3 inçlik OLED ekrana sahip. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 665 yonga setinden alan Xiaomi mi A3'de 2 GB RAM ve iki farklı dahili depolama alanı seçeneği bulunmakta. Xiaomi mi A3'ün çentiğinde bir adet 32 megapiksellik ön kamera sensörü bulunuyor. Cihazın arka tarafında ise üç adet kamera sensörü yer alıyor.

Kaynak: Tamindir

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