Xiaomi mi A2 N11.com'da Satışa Açıldı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu mi A2, n11.com'da satışa açıldı.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, Gorilla Glass 5 ile güçlendirilmiş 6 inç büyüklüğünde IPS LCD ekrana sahip mi A2, gücünü Qualcomm Snapdragon 660 işlemcisinden alıyor.

4GB RAM ve 64GB dahili hafıza ya da 4GB RAM ve 32GB dahili hafızanın eşlik ettiği Xiaomi mi A2, Türkiye tanıtımından bir gün sonra n11.com'a özel fiyatlarıyla satışa sunuluyor.



Arka kısmında 12 MP + 20 MP çözünürlük sunan çift kamera modülünün yer aldığı Xiaomi mi A2, f/1.75 diyafram değeriyle ışığın az olduğu ortamlarda dahi yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebiliyor. Önünde ise LED flaş destekli 20 MP'lik kamera taşıyan mi A2, 3.000 mAh kapasiteli batarya barındırıyor.

Android One programına dahil edilen mi A2, Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle geliyor. 32 GB depolama alanına sahip ve 4GB RAM taşıyan Xiaomi mi A2, bin 999 TL fiyat etiketiyle, 64 GB depolama alanı ve 4 GB RAM taşıyan model ise 2 bin 189 TL'lik fiyatıyla n11.com'da satışa sunuluyor.