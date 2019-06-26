Xiaomi mi 9 vs OnePlus 7 Pro (Karşılaştırma)

OnePlus 7 Pro ve Xiaomi mi 9 model amiral gemileri şu anda üretici şirketleri tarafından tanıtılmış en güçlü telefonlar.

Karşılaştırmaya geçmeden önce mi 9'un biraz daha uygun fiyatlı bir model olduğunu söylemekte fayda var. Aslında OnePlus'ın Pro olmayan sürümüyle mi 9'un fiyatları çok daha yakın ancak karşılaştırmanın amacına uygun olması açısından en güçlü olan modelleri mercek altına alıyoruz. Lafı fazla uzatmadan iki telefonun da donanım özelliklerini verelim ve karşılaştırmaya başlayalım.

Tasarım

İki telefon da metal ve cam materyallerden üretilmiş. Bu yüzden de elde duruşu oldukça kaygan. mi 9, küçük boyutundan dolayı bir nebze daha kolay tutulsa da, OnePlus 7 Pro'da olduğu gibi kavisli bir ekran yok.

İki telefonun da arka panelleri yanlardan eğimli. Ayrıca mi 9'un ekranında küçük bir çentik var. OnePlus 7 Pro'da ise kızaklı kamerası olduğu için çentik kullanılmamış.

İki telefonun da arkasında üç tane kamera var. Ancak bu kameraların dizilimi değişik. Bu üç kamera OnePlus 7 Pro'da arka tarafın ortasında dikey dizilmişken, mi 9'da sol üst tarafta dikey olarak dizilmiş durumda. İki telefonda da flaş ışıkları kameraların altına konumlandırılmış.

Ekran

OnePlus 7 Pro'nun 6.67 inçlik QHD+ Fluid AMOLED ekranı, Xiaomi mi 9'unsa 6.39 inçlik Full HD+ Super AMOLED bir ekranı var. OnePlus 7 Pro'nun ekranı HDR10+ sertifikalı ve 90 Hz seçeneğine sahip. Bu sebeple ekranı mi 9'dan daha akıcı görüntüler sağlıyor. Ayrıca OnePlus 7 Pro, DisplayMate incelemesinden tam puan almayı başaran ender cihazlardan biri.

OnePlus 7 Pro'da ekranı koruması için Gorilla Glass 5 kullanılırken, mi 9'da Gorilla Glass 6 kullanılıyor.

Özetle iki telefonun da ekranı gayet kaliteli. İkisi de kullanıcıya farklı açılardan kaliteli görüntü kalitesi veriyor.

Performans

OnePlus 7 Pro sıklıkla piyasadaki en hızlı telefon olarak anılıyor. Bunun sebebi, optimizasyon konusunda başarılı yazılımı ile son derece güçlü bir donanımı birleştirmiş olması. Cihazda Snapdragon 855 işlemci ve isteğe bağlı 6, 8 ya da 12 GB RAM yer alıyor. Tüm bu özellikler telefonda bulunan 90 Hz'lik ekranla buluşunca, ortaya oldukça başarılı bir sonuç çıkıyor.

Buna karşılık Xiaomi mi 9 da donanım olarak OnePlus 7 Pro'nun çok gerisinde değil. Telefonda kullanılan MIUI 10 işletim sistemi oldukça iyi ve bu cihazda da Snapdragon 855 işlemci mevcut. Telefon, isteğe bağlı olarak 6 ya da 8 GB RAM'le satın alınabiliyor.

Özetlemek gerekirse; her iki cihaz da bir akıllı telefondan yapmasını bekleyeceğiniz tüm işlemleri yapabiliyor. OnePlus 7 Pro bir adım önde gibi görünse de performans konusunda iki cihazın da kullanıcısını üzmeyeceğini söyleyebiliriz.

Batarya

OnePlus 7 Pro'da 4,000mAh'lik bir batarya bulunurken, mi 9'un sunduğu batarya 3,300mAh'lik. Aradaki fark yanıltıcı olmasın, mi 9'un ekranı bir nebze daha küçük ve daha düşük çözünürlüğe sahip olduğu için iki telefon da batarya ömrü olarak oldukça iyi iş çıkarıyor.

İş karşılaştırmaya geldiği zaman, OnePlus 7 Pro, ekranı 90 Hz değerinde kullanıldığı zaman bile rakibi mi 9'a göre daha uzun bir batarya ömrü sunuyor.

OnePlus 7 Pro hızlı şarj konusunda da rakibinden bir adım önde. Telefonda bulunan 30W Warp Charge özelliği, Xiaomi mi 9'daki 27W kablolu şarjdan daha hızlı şarj etme gücüne sahip. Bu arada mi 9, 20W kablosuz şarj desteği sunarken, OnePlus 7 Pro'da kablosuz şarj özelliği desteklenmiyor. Dolayısı ile konu şarj ömrü ve hızlı şarj olduğunda OnePlus 7 Pro; kablosuz şarj olduğunda mi 9 galip geliyor.

Kamera

İki telefonda arka kameralarda ana sensör olarak Sony IMX598 kullanılmış. Yani iki telefonda 48 megapixel fotoğraf çekebiliyor. Bu arada iki telefonda da telefoto ve geniş açılı kameralar mevcut.

Fotoğraf kalitesine bakılınca iki telefon da yoğun ışıkta çok kaliteli fotoğraflar çekebiliyor. İki kamerada da dinamik aralık ve renkler oldukça yerinde.

Düşük ışık konusuna gelince, OnePlus 7 Pro burada da rakibini sollamayı başarıyor. Özellikle yayınlanan son güncellemelerle birlikte OnePlus 7 Pro'nun kamerası daha da gelişti. Xiaomi de mi 9 için bazı kamera güncellemeleri yayınladı ancak ortaya çıkan farklar rakibine yetişecek büyüklükte değil.

OnePlus 7 Pro'nun kamerasında bulunan Gece Modu, güncellemelerle büyük ölçüde iyileştirildi ve yalnızca fotoğrafı aydınlatmakla kalmıyor aynı zamanda görüntüyü de dengeliyor. mi 9 da düşük ışıkta kötü bir performans ortaya koymuyor ama rakibi OnePlus 7 Pro'nun Gece Modu'na sahip olması bu konuda büyük bir artı.

Ön kameralarda durum iki telefon için de aynı denilebilir. Ön kamerayla çekilen özçekimler her ne kadar kusursuz olmasa da kalitenin yeterli seviyede olduğu söylenebilir. Bu arada iki telefonla da 60 FPS QHD videolar çekebiliyorsunuz.

Ses

İki telefonda da kulaklık girişi bulunmuyor ancak OnePlus 7 Pro Stereo hoparlörlere sahip. mi 9 ise Stereo hoparlörlerden yoksun.

Yanlış anlaşılma olmasın, Xiaomi mi 9'un hoparlörleri iyi kalitede ses verebiliyor ancak OnePlus 7 Pro'nun Stereo sesi oldukça iyi. Telefonda Dolby Atmos desteği bulunuyor ve bu özelliği destekleyen bir ses dosyası yürüttüğünüz zaman sonuç daha da iyi oluyor.

OnePlus 7 Pro kulaklık takıldığı zaman biraz daha dengeli bir ses deneyimi yaşamanıza olanak sağlıyor ancak mi 9'dan kat kat iyi bir performansa sahip değil. İki telefon da mesele kulaklık olunca gayet başarılı.

Karşılaştırmayı bir sonuca bağlamak gerekirse OnePlus 7 Pro'nun kullanıcıları daha fazla memnun edecek bir akıllı telefon olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki bu 'daha' kelimesi, fiyata da yansıyor. OnePlus 7 Pro, kullanıcılara daha premium bir akıllı telefon sunarken aynı zamanda daha yüksek bir fiyat etiketi de önlerine sunuyor.