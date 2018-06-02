Xiaomi mi 8'i Duyurdu, Android İphone X Nasıl Olur? İşte Böyle!

Xiaomi'nin yeni mi 8 Amiral Gemisi iPhone X'e Benziyor



Xiaomi mi 8 tam bir iPhone X Benzeri. Xiaomi mi 8'i Duyurdu, Android iPhone X Nasıl Olur? İşte Böyle!

Bugün Shenzhen'deki bir etkinlikte, Çinli donanım devi Xiaomi, 2018 amiral gemisi olan mi 8'i piyasaya sürdü. Neredeyse iPhone X'ten ayırt etmek çok zor.

Mi 8'in 6.21 inçlik ekranı, ön kamera ve sensörler için üst kısımdan kesilmiş büyük bir çentiğe sahip ve çift kamera sistemi, Apple'ın geçen yılki amiral gemisi gibi dikey olarak yerleştirilmiş. Aşağıda görebilirsiniz.

Elbette geçmişte Android dünyasında çok sayıda iPhone benzeri cihaz var muhtemelen de olmaya devam edecek. Ancak bu sonuncusu ana akım bir markadan benzer bir tasarımla gelmiş en son telefon.

Android Hayranları için iPhone X Benzeri Android kulağa hiçte kötü gelmeyebilir.

Yeni Xiaomi mi 8 Özellikleri Nelerdir?



Mi 8, en yeni Snapdragon 845 işlemciye, FHD + (2248 x 1080 piksel) AMOLED ekrana, resimlerinizi geliştirmek için AI destekli özelliklere ve ön tarafta 20 megapiksel snapper'a sahip çift 12 megapiksel arka kameralara sahiptir.

Görüntüleme benchmark şirketi DxOMark, bu el cihazına fotoğraf yetenekleri için 105 ve genel olarak iPhone X'i birkaç noktadan attıran 99'u verdi.

Genel puanlarda, mi 8 Samsung Galaxy S9 Plus, Huawei P20, HTC'nin yeni U12 + ve Huawei'nin dört kameralı P20 Pro modeline kaybediyor.

Ayrıca, bu güncellemenin getireceği yeni özelliklerin birçoğu Çin'de kullanıcılar için tasarlanmış olsa da, Xiaomi'nin Android'in en son sürümü olan MIUI 10 da var. Arayüzün nasıl göründüğü aşağıda.

https://www.teknotalk.com/xiaomi-mi-8i-duyurdu-iphone-xe-cok-benziyor-ustelik-android-63971/