Xiaomi mi 10 ultra teknik özellikleri ve Xiaomi mi 10 ultra fiyatı nedir?
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Xiaomi mi 10 ultra teknik özellikleri ve Xiaomi mi 10 ultra fiyatı nedir?

08.02.2021 08:53 | Son Güncelleme: 08.02.2021 08:57
Xiaomi mi 10 ultra teknik özellikleri ve Xiaomi mi 10 ultra fiyatı nedir?

Teknoloji meraklılarının ilgi gösterdiği telefonlardan biri olan Xiaomi mi 10 ultra, teknik özelikleri ve fiyatı ile araştırma konusu oldu. Peki, Xiaomi mi 10 ultra özellikleri nelerdir? İşte Xiaomi mi 10 ultra fiyatı ve detayları!

Telşefon kullanıcılarının merak ettiği Xiaomi mi ultra ürünün detyaalrını mercek altına alıyoruz. İşte çok merak edilen Xiaomi 10 mi ultra teknik özellikelri ve Xiaomi 10 mi ultra fiyatı konularının detayları!

XİAOMİ Mİ 10 ULTRA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu:

6.67 İnç

Dahili Depolama:

128 GB

Bellek (RAM):

8 GB

Batarya Kapasitesi:

4500 mAh

Hat Sayısı:

Çift Hat

Hızlı Şarj:

Var

4.5G Desteği:

Var

Kamera Çözünürlüğü:

48 MP

• Ekran Boyutu6.67 İnç

• Ekran TeknolojisiAMOLED

• Ekran Çözünürlüğü1080x2340 (FHD+) Piksel

• Ekran Çözünürlüğü StandardıFHD+

• Piksel Yoğunluğu386 PPI

• Ekran Yenileme Hızı120 Hz

• Ekran Oranı (Aspect Ratio)19.5:9

• Ekran Alanı108.96 cm²

• Ekran DayanıklılığıCorning Gorilla Glass 5

• Dokunmatik TürüKapasitif Ekran

• Renk Sayısı1.07 Milyar

• Ekran/ Gövde Oranı89.42 %

• Batarya Kapasitesi4500 mAh

• ŞarjUSB Type-C

• Batarya TeknolojisiLithium Polymer (Li-Po)

• Hızlı ŞarjVar

• Hızlı Şarj Gücü (Maks.)120 W

• Hızlı Şarj ÖzellikleriQualcomm Quick Charge 4.0+USB-PD 3.0 (Power Delivery)Hızlı Şarj (120W)Qualcomm Quick Charge 5

• Kablosuz ŞarjVar

• Kablosuz Şarj ÖzellikleriKablosuz Hızlı Şarj (50W)Kablosuz Hızlı Şarj

• Kamera Çözünürlüğü48 MP

• Optik Görüntü SabitleyiciVar

• Yonga Seti (Chipset)Qualcomm Snapdragon 865 (SM8250)

• CPU Frekansı2.84 GHz

• CPU Çekirdeği8 Çekirdek

• Boy162.38 mm

• En75.04 mm

• Kalınlık9.45 mm

• Ağırlık221.8 Gram

• Renk SeçenekleriBeyazSaydam SiyahSiyah

• 2GVar

• 3GVar

• 4GVar

• 4.5G DesteğiVar

• 5GVar

• Üçüncü Arka KameraVar

• Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü48 MP

Wi-Fi KanallarıWi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

• Çıkış Yılı2020

• Duyurulma Tarihi2020, Ağustos

XİAOMİ Mİ 10 ULTRA FİYATI NEDİR?

Ürünün henüz ülkemizde satışı yok.

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