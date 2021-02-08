Xiaomi mi 10 ultra teknik özellikleri ve Xiaomi mi 10 ultra fiyatı nedir?

Teknoloji meraklılarının ilgi gösterdiği telefonlardan biri olan Xiaomi mi 10 ultra, teknik özelikleri ve fiyatı ile araştırma konusu oldu. Peki, Xiaomi mi 10 ultra özellikleri nelerdir? İşte Xiaomi mi 10 ultra fiyatı ve detayları!