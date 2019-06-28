Xiaomi Mağazalarında ve Evofone.com'da Hafta Sonuna Özel Kampanya
Türkiye'deki Xiaomi distribütörlerinden Evofone, İstanbul'daki 3 resmi Xiaomi mağazası ve kendi internet sitesinde hafta sonuna özel büyük bir indirim kampanyası başlatıyor. Kampanya dahilinde Xiaomi akıllı telefon ve aksesuarları, oldukça uygun fiyata satışta olacak.
Türkiye'deki ilk Xiaomi mağazasını geçtiğimiz yıl açan Evofone, İstanbul'daki 3 resmi Xiaomi mağazasında ve internet sitesinde, 11 farklı ürün için indirim yapıyor.
Vadi İstanbul, Forum İstanbul ve Akasya AVM'deki Xiaomi mağazalarıyla eş zamanlı olarak, Evofone.com üzerinden de kampanyaya katılım sağlanabilecek.
29-30 Haziran günlerini kapsayacak kampanyada indirime girecek ürünlerin listesi şu şekilde:
Xiaomi Redmi S2: 1.149 TL
Xiaomi Redmi 7: 1.349 TL + 5.000 mAh Powerbank hediye
Xiaomi mi 8 Lite 64 GB: 1.799 TL
Xiaomi mi 8 Lite 128 GB: 2.149 TL
Xiaomi Note 7 64 GB: 1.849 TL
Xiaomi Note 7 128 GB: 2.199 TL
Xiaomi mi 9 SE: 3.499 TL + 20.000 mAh Powerbank hediye
Xiaomi mi 8 64 GB: 3.599 TL + mi Band 3 hediye
Xiaomi mi 8 128 GB: 3.799 TL + mi Band 3 hediye
Xiaomi mi Mix 3: 3.999 TL
Xiaomi mi 9: 4.999 TL
Listedeki ürünlere söz konusu fiyatlarla sahip olmak için Vadi İstanbul, Akasya AVM ve Forum İstanbul'daki resmi Xiaomi mağazalarını ya da Evofone.com adresini ziyaret edebilirsiniz. mi Store Türkiye'yi Instagram hesabından takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz.
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