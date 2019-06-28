Xiaomi Mağazalarında ve Evofone.com'da Hafta Sonuna Özel Kampanya

Türkiye'deki ilk Xiaomi mağazasını geçtiğimiz yıl açan Evofone, İstanbul'daki 3 resmi Xiaomi mağazasında ve internet sitesinde, 11 farklı ürün için indirim yapıyor.

Vadi İstanbul, Forum İstanbul ve Akasya AVM'deki Xiaomi mağazalarıyla eş zamanlı olarak, Evofone.com üzerinden de kampanyaya katılım sağlanabilecek.

29-30 Haziran günlerini kapsayacak kampanyada indirime girecek ürünlerin listesi şu şekilde:

Xiaomi Redmi S2: 1.149 TL



Xiaomi Redmi 7: 1.349 TL + 5.000 mAh Powerbank hediye



Xiaomi mi 8 Lite 64 GB: 1.799 TL



Xiaomi mi 8 Lite 128 GB: 2.149 TL



Xiaomi Note 7 64 GB: 1.849 TL



Xiaomi Note 7 128 GB: 2.199 TL



Xiaomi mi 9 SE: 3.499 TL + 20.000 mAh Powerbank hediye



Xiaomi mi 8 64 GB: 3.599 TL + mi Band 3 hediye



Xiaomi mi 8 128 GB: 3.799 TL + mi Band 3 hediye



Xiaomi mi Mix 3: 3.999 TL



Xiaomi mi 9: 4.999 TL

Listedeki ürünlere söz konusu fiyatlarla sahip olmak için Vadi İstanbul, Akasya AVM ve Forum İstanbul'daki resmi Xiaomi mağazalarını ya da Evofone.com adresini ziyaret edebilirsiniz. mi Store Türkiye'yi Instagram hesabından takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz.