Akıllı telefonlarda yaşanan aşırı ısınma sorunu, birçok kişinin şikayet ettiği ana bir konudur. Bu sorun, birçok marka için uzun süredir devam ediyor.

Firmalar ısınma sorununu çözmek için farklı çalışmalar yapmaktadır. Özellikle Çinli teknoloji firmaları bu durum üzerine yoğunlaşmış gözüküyor.

Xiaomi firması bu sorun ile başa çıkmak için Loop LiquidCool Teknolojisini geliştirdiğini açıkladı. Bu özellik sayesinde akıllı telefonunuzdaki ısı daha sağlıklı bir şekilde dağılmış olacak ve işlemci verimliliği daha sağlıklı boyutlara ulaşacak.

Xiaomi bu teknoloji için temel ısı borularını geliştiriyor ve Çinli teknoloji devine göre, geleneksel buhar odaları (VC) çözümlerine kıyasla iki kat daha fazla soğutma kapasitesine sahip olacak.

Bu yeni yöntemin VC çözümlerinden farkı nedir? VC çözümlerinden farklı olarak, Loop LiquidCool teknolojisinde sıcak gaz ve soğuk sıvı ayrı tutulur.

Ayrıca, Xiaomi'nin hava geçiş direncini %30 azalttığını ve ısı transfer kapasitesini %100'e kadar artırdığını iddia ettiği özel bir gaz borusu tasarımına sahiptir.

Xiaomi Loop LiquidCool Teknolojisi ile Isınma Sorununu Çözmüş Olacak!

Xiaomi firması bu teknolojinin nasıl çalıştığını görseller ile anlattı. İlk olarak, Xiaomi MIX 4'te orijinal buhar odasını yeni Loop LiquidCool Teknolojisi çözümüyle değiştirdi.

Ardından Genshin Impact'i 30 dakika boyunca saniyede 60 kare (fps) hızda çalıştırmaya devam etti.

Maksimum grafik ayarları, cihazın sıcaklığının 47.7 ? maksimum sıcaklığın altında olduğunu ve işlemcinin standart sürümden 8.6 ? daha düşük olduğunu tespit etti.

Xiaomi'ye göre bu teknoloji, havacılık endüstrisinde kullanılan soğutma çözümlerinden ilham alıyor ve sıvı soğutma maddesini ısı kaynağına çeken, buharlaştıran ve ardından madde yoğunlaşıp yoğunlaşana kadar ısıyı daha serin bir alana verimli bir şekilde dağıtan bir kılcal etkiden yararlanıyor.

Xiaomi'nin önümüzdeki yılın ikinci yarısından itibaren ürünlerinde yer alacağını söylediği bu teknolojiye biraz daha yakından bakalım. Bir buharlaştırıcı, bir yoğunlaştırıcı, bir yeniden doldurma odası, gaz ve sıvı boruları içeren dairesel bir ısı borusu sistemi içerir. Akıllı telefonun iş yükü cihazın ısınması için yeterli olduğunda evaporatörün soğutucu akışkanı ve gaz ve hava akımı, gazın daha da sıvıya dönüştüğü kondansatöre yayılır. Bu sıvılar, yeniden doldurma haznesindeki küçük lifler aracılığıyla emilir ve toplanır, bu da onu kendi kendine yeten bir sistem haline getirir. Tesla valf yapısı, tek yönlü sirkülasyon olmasını ve sıvının (gazın değil) evaporatörden geçmesini sağlar.

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