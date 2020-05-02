Xiaomi, Kullanıcıların Verilerini Toplamakla Suçlanıyor

İnternet tarayıcısına gizli modda göz atma, Xiaomi kullanıcıları için düşünüldüğü kadar gizli olmayabilir.

İnternet tarayıcısına gizli modda göz atma, Xiaomi kullanıcıları için düşünüldüğü kadar gizli olmayabilir. Forbes'un güvenlik araştırmacısı Gabi Cirlig raporuna göre varsayılan Xiaomi tarayıcısı, gizli moddayken bile kullanıcıların eriştiği web sitesinin kayıtlarını veri kaynaklarına gönderiyor.

Xiaomi'nin telefonları özellikle fiyat konusunda birçok rakibine çalım atmayı başarıyor ancak firmanın gizlilik konusunda sınıfta kaldığı düşünülüyor. Çinli üreticinin gizliliğe olan saygısızlığı ucuz akıllı telefonların maliyetlerini sorgulamaya yol açtı. Forbes araştırmacısı Cirlig, gizli moddaki tarayıcı verilerin Rusya ve Singapur'daki sunuculara yönlendirildiğini tespit etti.

"Xiaomi cihazları durum çubuğu ve ayarlar sayfası da dahil olmak üzere hangi klasörleri açtığınızı ve hangi ekranları kullandığınızı kaydediyordu. Tüm veriler paketlenip Singapur ve Rusya'daki uzak sunuculara gönderiliyor ancak barındırdıkları Web alanları Pekin'de kayıtlıydı. Xiaomi ayrıca, belirli bir cihazı ve Android sürümünü tanımlamak için veri topluyordu"

Xiaomi veri toplama iddiasına yanıt gecikmedi

Tüm bu iddialara karşılık Çinli üreticiden yanıt gecikmedi. Veri güvenliği ve internet gizliliğini ön planda tuttuklarını belirten Xiaomi, kullanıcıların farkında olduğundan daha fazla veri topluyor olabilir ancak bunu kesinlikle yasal sınırlar içinde yaptığını söylüyor.

"Veri gizliliği ilkelerimiz ve politikamızla ilgili olarak ilettiklerimizi yanlış anlaşıldığımızı düşünüyoruz. Xiaomi'nin kullanıcı gizliliği ve internet güvenliği birinci önceliğe sahiptir; yerel yasa ve düzenlemelere kesinlikle uyduğumuzdan eminiz."