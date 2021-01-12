Xiaomi kullanıcıları dikkat! MIUI 12 Android 11 güncellemesi hangi telefonlara gelecek? MIUI 12 Android 11 güncellemesi nedir?

Akıllı telefon dünyasında yer alan markalar Android tarafında daha da gelişmeye devam ediyor. Yakın zamanda gelecek olan MIUI 12 Android 11 güncellemesinin hangi telefonlara geleceği belli oldu. MIUI 12 Android 11 güncellemesi hangi telefonlara gelecek? MIUI 12 Android 11 güncellemesi nedir?

Xiaomi, çok merak edilen MIUI 12 Android 11 güncellemesi hangi telefonlara gelecek? sorusuna yanıt verdi. Bunun üzerine mobil cihaz kullanıcıları telefonlarına güncelleme gelecek mi gelmeyecek mi öğrenmek için araştırmalar yapmaya başladı.

Günümüzün en başarılı telefon üreticilerinden bir tanesi olan Xiaomi dünyanın dört bir yanında milyonlarca adet akıllı telefon satmaya devam ederken yepyeni gelişmeler ile de teknoloji dünyasının ilgisini çekiyor. Geçtiğimiz günlerde haberlerimizde bahsettiğimiz MIUI 12 Android 11 güncellemesinin hangi telefonlara geleceği bugün belli olurken kullanıcıların bazı soruları da bu haberimiz ile cevap bulmuş olacak. MIUI 12 Android 11 güncellemesi pek çok modele gelecek. Hatırlayacağınız üzere 6 Ocak'ta MIUI 12 güncellemesi Redmi Note 6 Pro için yayınlanmıştı.

MIUI 12 ANDROID 11 GÜNCELLEMESİ NEDİR?

Xiaomi firması Android 11 tabanlı güncellemesi olan MIUI 12'yi yavaş yavaş tüm telefon modellerine getirmeye hazırlanıyor gibi görünüyor. Yapılan paylaşımlar ile hangi telefonlara Android 11 güncellemesinin geleceği belli olurken, telefonların isimleri de birer birer duyuruldu.

Oldukça geniş bir yelpaze ile kullanıcılara sunulacak olan MIUI 12 Android 11 güncellemesi, şuanda Xiaomi marka bazı telefon modellerinde yer alıyor. Dileyen kullanıcılar telefonlarından sistem güncellemesine tıklayarak, MIUI 12 Android 11 güncellemesi gelmiş mi gelmemiş mi kontrol edebilirler.

MIUI 12 ANDROID 11 GÜNCELLEMESİ HANGİ TELEFONLARA GELECEK?

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi A3

Redmi K30 Pro

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K20 Pro

Redmi K20

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi 10X Pro

Redmi 10X 5G

Redmi 9

Redmi 9C

Redmi 9A

POCO F2 Pro

POCO X2

POCO M2 Pro