Xiaomi: Kendi Elektrikli Otomobilini Geliştirmeye Başlayacak!

Xiaomi, son dönemde büyük bir yükseliş yaşadığı ve bu alanda yeni teknojik ürünler geliştirmek için çalışmalara başladığı söyleniyor. Son dönemde Xiaomi için dikkat çeken konu, şirketin kendi elektrikli aracını üretmek için yeni aksiyonlara girmesi olarak gösteriliyor.

Çinli bir kaynağa göre Xiaomi, hızlı bir şekilde kendi elektrikli otomobilini yaratmak için yeni projeleri hayata geçirmeye başladığı konuşuluyor. Şirket elektirikli araç projesine bir veya iki ay içinde başlayacağı söyleniyor.

Akla takılan ilk soru, birçok cihazında Fiyat-Performans ürünü ortaya koyan şirketin, elektirikli otomabillerinde de aynı politikayı uygulayıp uygulamayacağı merak konusu olmuştur.

Xiaomi'nin elektirikli otomobilleri, Çin'in önemli bir üreticisi olan Xiaopeng P7 modeline benzeyeceği söyleniyor. Şirket büyük ihtimalle ilk seriyi bu şirketin ürettiği modeller üzerine kuracak. Xiaomi elektirikli otomobilleri, gelişmiş bilgi teknolojisini dahil birçok yeni teknolojisini aracına dahil edeceği konuşuluyor.

Xiaomi; Kendi Elektrikli Otomobilini Geliştirmeye Başlayacak!

Xiaomi, bu işin başına kendi emektarları, kurucu ortağı ve strateji direktörü Wang Chuan'ı proje sorumlusu olarak getireceği söyleniyor. Bu haberin ardından Xiaomi Group için Hong Kong Borsasında büyük gelişme olduğu ve borsada hisselerinin % 2.6 yükseldiği bildirildi.

Kurucu ortağı ve strateji direktörü Wang Chuan, şirket için büyük bir güç olduğu ve borsadaki yükselişe destek sağladığı söyleniyor. Xiaomi'ye göre bu işin başında Wang Chuan'dan daha yetkin bir kişi olamaz.

Xiaomi'nin Kurucu ortağı ve strateji direktörü Wang Chuan, şirkete 2012 yılında katıldı ve şu anda en karlı departmanlardan Akıllı TV geliştirme ekibine başkanlık etti. Daha sonra Çin'deki Xiaomi merkezinin İK departmanında ve büyük ev aletleri bölümünde proje sorumlusu olarak çalıştığı bildirildi.

Xiaomi: Elektirikli Otomobilini Geliştirmeye Nisan Ayında Başlayacak!

Ayrıca Xiaomi firması, otomobil çeşitliliği ve ürün geliştirme konusunda, Weilai Automobile'in kurucusu Li Bin ile çeşitli konularda toplantı yaptığı ve fikir almak amacıyla Şubat ayında bir araya geldiği bildirildi.

Xiaomi Grubu adına Wang Chuan'ın bu alanda, teknolojileri ve üretim süreçlerini inceleyen işçiler aradığını bildiriyor. Yetenek açısından, Wang Chuan, çeşitli otomotiv şirketlerinin üst düzey yöneticilerinden bazılarıyla temas halinde olduğu açıklandı. Xiaomi'nin elektrikli aracı şuan için söylenti aşamasında olduğu ve Nisan ayından itibaren şirketin elektrikli otomobil geliştirme süreçlerine geçeceği söyleniyor. Daha önce de bu konu hakkında farklı haberler çıkmış ancak aracın üretimine başlanmamıştı. Şirket bu sefer tüm engelleri gidermeyi ve ilk elektrikli otomobilini üretmeyi düşünüyor.

Kaynak: Tekmoloji