Xiaomi Dönebilen Bir Kamerayla Geliyor: Patenti Alındı Bile Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olan Xiaomi, dönebilen bir kamerayla kullanıcılarını selamlıyor.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olan Xiaomi, dönebilen bir kamerayla kullanıcılarını selamlıyor. Şirketin uzun bir süredir kamera teknolojisi ile ilgili bazı çalışmalar yürüttüğü biliniyordu. Bakalım firmanın bu seferki teknoloji harikası ürünü hangi özelliklere sahip.

Birçok akıllı telefon kullanıcısı Xiaomi firmasını daha çok uygun fiyatlı akıllı telefonları ile bilir. Şirket son zamanlarda çok fazla orta segment veya düşük model ağırlıklı ilerlese bile, yine de inovasyonu geliştirmeyi ihmal etmiyor. üst düzey akıllı telefonlar da üretmeye çalışan şirketin son zamanlarda katlanabilir kamera teknolojisine odaklandığı biliniyor.

Xiaomi yeni kamera modeli yüksek selfie çekecek

Akıllı telefonların arka kameraları genellikle çok yüksek çözünürlüğe sahipken ön kameralar ise, aynı oranda kötü bir çözünürlük sunar. Bu nedenle selfie çeken insanlar genellikle iyi görüntüler elde edemez. Xiaomi şirketi bunu daha eşit bir hale getirmek istiyor.

Arka kameraların döndürülerek ön kamera haline getirilebildiğini söylesek, muhtemelen bu size biraz tuhaf gelecektir. Ancak şirket gerçekten de bunu başardı ve arka kameraları ön kamera haline getirebilirdi. Yalnız bu yeni kamera teknolojisini açılır kapanır olanlarla karıştırmamak gerekiyor. Firmanın yeni patentine göre bu cihazın arka kamerası dönderilerek ön kamera haline getirilebiliyor.

Cihaz ile ilgili tuhaf olan bir diğer tasarım ise, katlanabilir yapısı. Cihazın kamerasını döndürebildiğiniz gibi aynı zamanda katlama imkanınız da bulunuyor. Şimdilik patent düzeyinde kalan bu model, belki de ilerleyen dönemlerde amiral gemisi olarak piyasaya sunulacak. Sizce şirket böyle bir akıllı telefon ile kullanıcıların beğenisini kazanabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.