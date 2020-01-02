Xiaomi'den 'yapay zeka' ve 5G'ye 7 milyar dolarlık yatırım

02.01.2020 15:23 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:23

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Çinli Xiaomi şirketi önümüzdeki 5 yıl içerisinde yapay zeka ve 5G teknolojisine 7 milyar dolardan fazla kaynak ayıracağını açıkladı.



Xiaomi'nin tepe yöneticisi (CEO) Lei Jun, şirketin sosyal medya hesabında yaptığı yazılı açıklamada, "Yapay zeka ve internet teknolojileri alanındaki avantajımızı kesin bir zafere dönüştürmek için bu akıllı çağda yatırım yapmamız gerekiyor. Bu alana 50 milyar Yuen (7.18 milyar dolar) bütçe ayırdık" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle