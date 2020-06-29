Xiaomi'den Uygun Fiyatlı Router: mi Router 4 Pro Xiaomi, mi Router 4 Pro ürününü Çin'de sessiz sedasız piyasaya sürdü.

Xiaomi, mi Router 4 Pro ürününü Çin'de sessiz sedasız piyasaya sürdü. 2018 yılında çıkış yapan mi Router 4'ün güncellenmiş sürümü, 5 anten ve Qualcomm işlemci ile geliyor. Xiaomi mi Router 4 Pro özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Xiaomi mi Router 4 Pro Fiyatı

En yeni kablosuz bağlantı standardı WiFi 6 ancak günümüzde birçok kullanıcı hala daha eski ve daha uygun maliyetli WiFi 5 standardını kullanıyor. Çinli teknoloji devi Xiaomi de bütçe dostu bir router ile karşımızda. 199 yuan (yaklaşık olarak 28 dolar) fiyat etiketiyle sadece Çin'de satışa sunulan mi Router 4 Pro, 2018 modeli mi Router 4'e kıyasla önemli iyileştirmeler, geliştirmelerle geliyor.

Xiaomi mi Router 4 Pro Özellikleri

Router'da 4 yerine 5 anten var ve indirme hızı 1167Mbps'den 1317Mbps'e çıkartılmış. Yüksek performanslı sinyal amplifikatörleri (PA + LNA) ile donaltılmış çift bant frekansına (2.4GHz ve 5GHz) sahip. Diğer bir deyişle menzil ve bağlantı gücü iyileştirilmiş. Router'a Qualcomm'un bir işlemcisi güç veriyor. Her zamanki Gigabit Ethernet portu ve Gigabit Dual bant WiFi veri iletimini destekliyor. Ayrıca 128MB bellek sunuluyor ve 128 aygıta eş zamanlı olarak bağlanabiliyor. Router, Xiaomi Mijia uygulaması ile de bağlanabiliyor ve senkronize edilebiliyor.

1317Mbps kablosuz indirme hızı

5 bağımsız amplifikatör

Qualcomm işlemci

5 yüksek kazançlı çok yönlü anten

128 aygıta kadar eş zamanlı bağlanma

Xiaomi Mijia uygulaması

Kaynak: Tamindir