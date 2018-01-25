Xiaomi'den Surge S2 Bombası!

Xiaomi, geçtiğimiz sene mi 5C ile birlikte kendi yonga seti Surge S1'i duyurmuştu. MyDrivers'a göre, halefi Surge S2, 26 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında Barselona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi 2018'de tanıtılacak.

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Raporda, yeni işlemcinin TSMC tarafından 16 nm fabrikasyon süreci üzerine kurulacağı söyleniyor. Öte yandan mi 6X, Surge S2'yi kullanan ilk akıllı telefon olabilir. mi 6X de Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak modellerden biri olacağı için onun hakkındaki bilgileri de tüm detaylarıyla etkinlik gerçekleştiğinde aktaracağız.

Xiaomi'nin yeni yonga seti, 1.8 GHz ve 2.2 GHz frekanslarında çalışan 4 Cortex-A53 ve 4 adet Cortex-A73 çekirdeğinden oluşacak. Yerleşik GPU da selefinden daha verimli olarak Mali G71 MP8'e yükseltiliyor. Ayrıca söylentiler arasında UFS 2.1 ile LPDDR4 RAM desteğinin bulunacağı yönünde.

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Yine daha önce ortaya çıkan söylentiler arasında, Xiaomi'nin Surge S2 işlemcisini ilk olarak mi 6C'de kullanacağı bulunuyordu. Fakat bu konu henüz netlik kazanmış değil. Xiaomi'den herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Eğer Xiaomi, Surge S2'yi ilk olarak mi 6X de kullanmaya başlarsa, mi A serisindeki bir sonraki akıllı telefonun da aynı SoC tarafından güçlendirileceğini tahmin etmek güç değil.

Ayrıca Xiaomi'nin model ismi konusunda biraz kafa karıştırdığını kabul etmek lazım. Zira mi 5X modeli, geçtiğimiz sene Hindistan'da mi A1 ismiyle tanıtılmıştı. O nedenle mi 6X modelinin de bazı bölgelerde muhtemelen mi A2 ismiyle görülmesi muhtemel.

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Yeniden mi 6X'e dönecek olursak, telefonda Surge S2 işlemcinin yanı sıra, 18: 9 görüntü oranına sahip bir ekranın ve dikey çift kameranın yer alacağına dair bilgilerin de bilinenler arasında olduğunu söyleyebiliriz.