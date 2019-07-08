Xiaomi'den mi CC9e'nin Yüksek AnTuTu Skorlarıyla İlgili Açıklama

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz günlerde yeni akıllı telefon modeli mi CC9e'yi tanıttı. Bu akıllı telefon, Qualcomm'un yeni ürettiği Snapdragon 665 işlemcisini kullanan ilk telefondu. Bu yeni işlemcinin AnTuTu skorları ise beklenmedik sonuçlar veriyor. Hal böyle olunca da Xiaomi'nin Ürün Direktörü olarak görevini sürdüren Wang Teng, mi CC9e'nin AnTuTu puanlarının yükseltildiği yönündeki söylentilere cevap verdi.

Teng, Xiaomi CC9e'nin aldığı puanların nedeninin Snapdragon 665'in performansının iyileştirildiği ve bu optimizasyon işlemlerinin üzerinde 2 ila 4 ay arasında çalışıldığını ifade etti.

Qualcomm Snapdragon 665'in, temel frekans hızı 2.0 GHz. 4+4 şeklinde tasarlanmış olan 8 adet Kyro 260 çekirdekten oluşuyor ve 11 nm'lik bir işlemci. Bu çekirdekler, Qualcomm'un Snapdragon 636 işlemcisinde kullanığı çekirdeklerle aynı ancak Snapdragon 636'nın 14 nm olması, Snapdragon 665'in güç verimliliğini artırıyor.

Bu işlemci ayrıca, sahip olduğu Adreno 610 GPU'su ile yapay zekayı da ön plana çıkarıyor. Bu yapay zeka desteği, düşük ışıkta daha iyi fotoğraflar çekebiliyor ve portre modunun kalitesini biraz daha artırıyor. Qualcomm Snapdragon 665'in, Snapdragon 660'ın yapay zeka desteğine göre iki kat daha hızlı olduğunu iddia ediyor.