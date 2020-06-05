Xiaomi'den Mate Xs'e Benzeyen Katlanabilir Telefon Patenti Xiaomi'nin yeni katlanabilir telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Twitter'da paylaşılan katlanabilir telefon patenti Huawei Mate Xs'e benzerliği ile dikkat çekti.

Xiaomi'nin yeni katlanabilir telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Twitter'da paylaşılan katlanabilir telefon patenti Huawei Mate Xs'e benzerliği ile dikkat çekti. İşte Xiaomi'den yeni katlabilir telefon patenti.

Xiaomi'nin Katlanabilir Telefon Patenti Ortaya Çıktı

Twitter'da bir kullanıcı tarafından paylaşılan telefon patenti Mate Xs'e benzemekte. Patentin 2019 yılında Xiaomi tarafından CNIPA'ya (Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi) başvurulduğu söylenmekte. Patent Xiaomi'nin daha önce hiç denemediği katlanır bir tasarıma sahip.

Hemen aşağıdan patente göz atabilirsiniz.

#Xiaomi files patent for new foldable smartphone design. pic.twitter.com/YqWVowpNSH

— ??????_????????_?????? (@_the_tech_guy) June 5, 2020

Patent katlanabilir menteşe ekranın altında gözükmekte. Cihaz dışarı doğru açıldıktan sonra, normal bir akıllı telefona dönüşüyor. Bu tasarım, Şubat ayında piyasaya sürülen Huawei Mate Xs'leri anımsatmakta.

Xiaomi'nin katlanabilir telefon patentinde dikey olarak 4 adet kamera sensörünün yer aldığı görülmekte. Cihazın Xiaomi tarafından tanıtılıp tanıtılmayacağ bilinmezliğini korumakta. Şirketin ayrıca bu yıl içinde katlanabilir bir akıllı telefon çıkarması bekleniyor.

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