Xiaomi'den Bir Garip Çentik

Xiaomi uzun zamandır farklı medya kanallarını kullanarak mi MIX 2S'nin ipuçlarını veriyordu, ancak telefonun donanımı ya da tasarımı hakkında kimsenin hiçbir fikri yoktu. Ancak yeni sızan görüntüler sayesinde mi MIX 2S'nin farklı tasarımını yakından görebilirsiniz.

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Görünüşe bakılırsa Xiaomi, mi MIX 2 ile sunduğu eşsiz tasarımdan vazgeçip, alt çerçeveden tamamen kurtulmuş ve ön kamerayı ekranın sağ üstünde bulunan ufak bir çentiğe yerleştirmiş. Asimetrik bir tasarıma sahip olsa da çentiğin ufak olması ve köşelerinin yuvarlak olması onu rahatsız etmeyen bir tasarım parçası haline getiriyor. iPhone X ile başlayan çentik trendi için oldukça ilginç bir tasarım denilebilir. Cihazın ekranı düz olsa da ince çerçevelerinin yanları eğimli gibi görünüyor, bu da Samsung Galaxy S7 ile birlikte gelen trende ait bir tasarım kararı.

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Telefonun Qualcomm Snapdragon 845 işlemci, 8GB RAM ve azımsanmayacak miktarda depolama alına sahip olacağı söyleniyor. Xiaomi mi MIX 2S tüm detaylarıyla 27 Mart'ta duyurulacak.