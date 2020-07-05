Xiaomi, Çoklu Çekimdeki En İyi Fotoğrafı Seçen Yapay Zekayı Geliştiriyor!
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Xiaomi, Çoklu Çekimdeki En İyi Fotoğrafı Seçen Yapay Zekayı Geliştiriyor!

Xiaomi, yine yeni bir teknoloji ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Piyasada uygun fiyatlı ve yüksek performanslı modelleri ile bilinen Çinli şirket Xiaomi, akıllı cihazlarının kameralarına yeni bir yapay zeka teknolojisi getirecek.

Xiaomi, Çoklu Çekimdeki En İyi Fotoğrafı Seçen Yapay Zekayı Geliştiriyor!
05.07.2020 00:39 | Son Güncelleme: 05.07.2020 00:49

Xiaomi, yine yeni bir teknoloji ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Piyasada uygun fiyatlı ve yüksek performanslı modelleri ile bilinen Çinli şirket Xiaomi, akıllı cihazlarının kameralarına yeni bir yapay zeka teknolojisi getirecek. Xiaomi bu yeni teknoloji ile çoklu çekimlerde ortaya çıkan fotoğrafların arasından en iyisini seçmeye yardımcı olacak.

MIUI 12 arayüzüne sahip cihazlara eklenecek!

Xiaomi, MIUI 12 arayüzünü kullanan cihazlarına yeni bir teknoloji getirmeye hazırlanıyor. Daha öncesinde Google Pixel modellerinde görülen bu teknoloji, o cihazlarda Top Shot olarak adlandırılmıştı. Bu özellik sayesinde çoklu çekim yaptığınızda cihaz çektiğiniz fotoğraflar arasından en başarılı olanı seçiyor.

Xiaomi, Al Shutter olarak isimlendirdiği bu teknolojiyi, MIUI 12 arayüzünü kullanan cihazlarına ekleyecek. Bu özellik tüm çoklu çekim özelliğine sahip cihazlarda olduğu gibi, deklanşör tuşuna basılı tutulduğunda devreye girecek. Yapılan çoklu çekim sonrasında cihaz otomatik olarak en iyi görseli kullanıcıya sunacak. Bakalım Xiaomi bu özelliği ne zaman resmi olarak paylaşacak.

Kaynak: Tamindir

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