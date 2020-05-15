Xiaomi CEO'su iPhone Kullanmayı Bıraktı Çin'in en büyük teknoloji üreticilerinden olan Xİaomi, çoğu defa Apple'ı kopyalamakla suçlanmıştı.

Çin'in en büyük teknoloji üreticilerinden olan Xİaomi, çoğu defa Apple'ı kopyalamakla suçlanmıştı. Hatta Xiaomi CEO'sunun Steve Jobs'ı taklit ettiği bile konuşuluyorken şimdi de Xiaomi CEO'sunun iPhone kullandığı tespit edildi.

iPhone 11 nesli geçen yıl Eylül ayında piyasaya sürüldü ve teknoloji devleri Apple'ın en yeni ve en iyisini tatmak için test ettiğini görmüştük. Ayrıca teknoloji yöneticileri piyasanın nasıl geliştiğine dair takipte kalabilmek için rakiplerinin modellerini test etmesi de gayet doğal karşılanabilir.

iPhone 11 resmi olarak piyasaya sürülmesinden bu yana altı aydan daha uzun süre geçti ancak Xiaomi CEO'su hala iPhone 11'inden vazgeçmemiş gibi gözüküyor. Çin'in sosyal medyası Weibo'da iPhone'la yakalanan Xiaomi CEO'su Lei Jun, paylaştığı gönderiyi silip Xiaomi cihaza geçse de kullanıcıların dikkatinden kaçamadı.

Xiaomi CEO'sunun iPhone'u sosyal medyayı karıştırdı

Tabii ki Xİaomi CEO Jun'un iPhone kullanması büyük bir sorun haline getirilmeyecektir. Daha önce Huawei'nin kurucusu olan Ren Zhengei Apple'ı örnek aldıklarını ve başka bir ülkede seyahat ederken iPhone kullandığını itiraf etmişti. Bakalım sosyal medyanın bu dikkatine rağmen CEO Jun iPhone kullanmaya devam edecek mi, göreceğiz.