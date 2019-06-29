Xiaomi CC9, Yenilenmiş MiMoji ile Gelecek

İlk olarak Apple tarafından iPhone X akıllı telefonuyla beraber tanıtılan ve kullanıcının yüzündeki hareketlerin takip edilip emoji suratlarına aktarılarak animasyonlu emojiler oluşturulma tekniği Animoji, döneminde çok popüler olmuş ve Samsung (AR Emoji), Xiaomi (MiMoji), ASUS (Zenimoji) ve Huawei (Qmoji) tarafından da kendi mobil işletim sistemi arayüzlerine aktarılmıştı.

Günümüzde artık pek de gündemde olmayan Animoji özelliği yani AR Lens, Xiaomi tarafından tekrar gündeme getiriliyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi, yeni ve iddialı akıllı telefonu CC9'da MiMoji'nin yeni bir sürümünü barındıracak. Genç kullanıcılara yönelik olarak tasarlanan bir akıllı telefon olan CC9'da Xiaomi'nin bu özelliği geliştirmesi mantıklı bir hareket gibi gözüküyor.

Hâlihazırda kullanımda olan MiMoji'nin sınırlı karakter çeşidi sayısı konusunda Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, bazı geliştirmeler yapmış. Çin'in sosyal medya platformu Weibo üzerinde paylaşılan bir video ve bilgilere göre yeni MiMoji sürümünde tam 165 farklı saç stili, yüz çeşidi ve aksesuar bulunuyor. Bu doğrultuda kullanıcıların artık karakterlerini daha da kişiselleştirebileceklerini söyleyebiliriz.

Kullanıcıların fotoğraf ve video çekebilecekleri, oluşturdukları avatarları bir fotoğrafa ekleyebilecekleri yeni MiMoji sürümünün 2 Temmuz'da tanıtılacak olan CC9, CC9e ve CC9 Meitu akıllı telefonlarında varsayılan olarak gelmesi bekleniyor.