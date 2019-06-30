Xiaomi CC9'un Arka Paneli Kanlı Canlı Görüntülendi (Fotoğraf)

Son günlerde adı sık sık gündeme gelen Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin duyurmaya hazırlandığı ve bayağı bir iddialı olduğu CC9 akıllı telefonu için son kullanıcı tarafında da beklentiler oldukça yüksek. Bugün internet ortamında yayınlanan bir fotoğraf ise daha Xiaomi duyurusunu yapmadan cihazın tasarımını gerçek fotoğraflarla gözler önüne serdi.

Tam 2 gün sonra 2 Temmuz tarihinde Xiaomi tarafından gerçekleştirilecek bir etkinlik ile tanıtılacak olan CC9'un ortaya çıkan fotoğrafı, cihazın arka tarafında cam bir kaplamanın kullanıldığını gösteriyor. Cihazın 48 MP, 32 MP ve 12 MP çözünürlüğündeki kameralarının altında bir parmak izi okuyucunun bulunmamasıyla da CC9'un ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip olacağı kesinlik kazanmış oluyor.

Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 712 yonga setinden alan ve "Muhteşem" olarak nitelendirilen akıllı telefonda 4.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunacak. 8 farklı renk seçeneğiyle tanıtılacağı bilgisi bulunan Xiaomi CC9'un yurt dışı satış fiyatının ise 2.300 TL dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor.