Xiaomi Artık Sadece Mi, Mix ve CC Modellerine Odaklanıyor

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, şık tasarımlı ve yüksek donanım seçenekli akıllı telefonlarıyla ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde yeni modeli mi CC9 ve mi CC9e'yi piyasaya süren şirket, şimdi bu akıllı telefonların dijital serilerini oluşturmak için çalışmalar yürütüyor.

Xiaomi'nin kurucusu Lei Jun tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, Xiaomi mi 9, Xiaomi mi 9 SE, Xiaomi Mix 3, Xiaomi Mix 2 gibi modeller ve yeni CC modelleri üzerinde yoğunlaşacak. Ayrıca şirket, yeni bir Note modeli üzerinde çalışmayacak.

Performansı önemseyen kullanıcılar için oluşturulacak olan bu modeller, hem üst düzey donanım seçenekleri hem de uygun fiyatlarıyla dikkat çekecek. Şirketin Mix serisi, bugüne kadar sunmuş oldukları farklı tasarımlı, üst düzey amiral gemilerindendi. Ancak yapılan bu açıklamalar, ilerleyen dönemlerde daha güçlü modellerin olacağını ortaya koyuyor. CC serisi ise biraz daha gençlere yönelik bir seri olarak piyasaya sürüldü. Şirket şimdi, bu seriyle ilgili de yenilikleri planlıyor.

Ayrıca şirket, müşteriler için kafa karışıklığı oluşturan serilerine genel bir düzenleme yapmak için de çalışıyor. Hatta edinilen bilgilere göre Note serisinin durdurulmasının da sebebinin bu olduğu ifade ediliyor. İlerleyen dönemlerde Xiaomi, birbirlerinden ayrılan özelliklere sahip olan modellerle ön plana çıkacak gibi görünüyor.

Ayrıca Xiaomi'nin Max serisi de gerekliliğini kaybetmiş durumda. Tam ekranlı telefonların ortaya çıkmasıyla birlikte Max adlı büyük ekranlı, büyük bataryalı telefonlara gerek kalmadı. Dolayısı ile ilerleyen dönemde Note serisinde olduğu gibi Max serisinde de bir model tanıtılması beklenmiyor.