Xiaomi, Apple'dan Esinlendiği Mimoji'nin Tanıtımında 'Yanlışlıkla' Apple'ın Videosunu Kullandı

Bu haftanın başlarında mi CC9 adlı yeni telefonunu duyuran Xiaomi, Apple cihazlarında bir süredir bulunan Memoji özelliğine benzer olan Mimoji'yi yeni cihazıyla birlikte duyurdu. Mimoji'yi Apple'dan çaldığını söyleyenlere dava açacağını iddia eden şirket, özelliğin tanıtımlarında da 'yanlışlıkla' Apple'ın Memoji için hazırladığı tanıtım filmlerini kullandı.

Çinli perakende siteleri JD.com ve Suning'de yer alan CC9'un Mimoji özelliğinin tanıtımı kısmında "Apple Music — Khalid + Memoji" adlı tanıtım videosu yer alıyordu. Bir Weibo kullanıcısı tarafından ortaya çıkarılan bu duruma Xiaomi'den cevap gecikmedi. Bu yanlışlığın "bir çalışanın yanlış içeriği yüklemesi" sonucu oluştuğunu söyleyen Xiaomi yetkilisi, sadece böyle bir açıklamayla yetindi. Açıklamanın ardından ilgili video cihazın sayfalarından kaldırıldı.

Şubat ayında yayınlanan ve bolca Apple logosu içeren bu reklam videosunu bir Xiaomi çalışanı nasıl yanlışlıkla koymuş olduğu sorusu ise gizemini koruyor. Xiaomi'nin Mimoji'yi Apple'ın Memoji'sinden çalmadığı konusundaki ısrarcı tavrı ise halen devam ediyor. Apple, Memoji özelliğini ilk kez 2017 yılında TrueDepth kamera sistemine sahip iPhone X ile birlikte duyurmuştu.