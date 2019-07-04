Xiaomi, Android Q'nun Betasında İyileştirmeler Yaptı

Google'ın işletim sistemi Android'in yeni sürümü olan Android Q, birkaç ay önce denemeleri için geliştiricilere sunulmuştu. Yayınlanan bu beta sürüm sayesinde geliştiriciler, yeni duyurulan API'ları deneyimliyor ve değişikliklere göre uygulamalarını test ediyorlar.

Bu erişim, geliştiricilere ek olarak akıllı telefon üreticilerine de veriliyor ve bu şirketlerden bir tanesi de Xiaomi. Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, mi 9 cihazı üzerinde Android Q temelli MIUI arayüzünün beta aşamasında test kullanıcıları için iyileştirmeler yaptı.

Şirket, iyileştirme duyurusunda özellikle iyileştirmenin yeni Android sürümü üzerinden MIUI güncellemesi olduğunu da vurguladı. Xiaomi, yayınlanan güncellemelerin günlük kullanım için uygun olmadığını, güncellemenin kararlı bir sürüm olmaması sebebiyle henüz belgelenmemiş hatalar yüzünden uygulamalarda sorunlar yaşanabileceğini dile getirdi.

Xiaomi, Android Q güncellemesini mi 9, mi 8, mi Mix 3, Redmi K20 ve Redmi K20 Pro ve belirli modeller için 2019'un dördüncü çeyreğinde kullanıcılarına sunacak. Redmi Note 7 ve Redmi Note 7 Pro cihazlar ise bu güncellemeyi 2020'nin birinci çeyreğinde alacak.