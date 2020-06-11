Xiaomi, Android 11 Beta 1 Güncellemesini Alacak Telefonları Paylaştı
Xiaomi, Android 11 beta 1 güncellemesini alacak telefonların ismini paylaştı. Xiaomi ve POCO telefon kullanıcıları, Android 11 beta ile gelen yenilikleri ilk deneyimleyenler arasında olacak.
Xiaomi, Android 11 beta 1 güncellemesini alacak telefonların ismini paylaştı. Xiaomi ve POCO telefon kullanıcıları, Android 11 beta ile gelen yenilikleri ilk deneyimleyenler arasında olacak.
Xiaomi'den Android 11 Beta Müjdesi!
Google, Android 11 beta güncellemesini dün akşam saatlerinde yayınladı ancak şu anda sadece Pixel telefon kullanıcıları Android 11 beta 1 güncellemesini indirip yükleyebiliyor. Android 11 beta programı sayesinde diğer üreticiler de sınırlı sayıda olsa da cihazlarına güncellemeyi verecek. Çinli teknoloji devi Xiaomi, Google dışında Android 11 beta güncellemesini dağıtan ilk şirket olacak. Şirketin Twitter üzerinden yaptığı duyuruya göre, çok yakında mi 10 ve mi 10 Pro telefonlar Android 11 beta güncellemesini alacak. Bir dönem Xiaomi'nin alt markası olan sonradan özgürlüğünü ilan eden POCO da hemen ardından Android 11 beta müjdesini verdi ancak sadece POCO F2 Pro modeli Android 11 Beta 1 güncellemesini alacak.
We are excited to announce that #Android 11 Beta 1 will be available for #Mi10 and #Mi10Pro soon! Stay tuned with @Xiaomi for more! #Android11 pic.twitter.com/hdWlfrRelW
— MIUI (@miuirom) June 11, 2020
#Android11 Beta 1 is coming soon to #POCOF2Pro! Follow @miuirom and stay tuned for more info! pic.twitter.com/MylzOLPfcB
— POCO (@POCOGlobal) June 11, 2020
Android 11 Alacak Xiaomi Telefonlar
Redmi Note 9 Pro
Redmi K20 Pro Premium
Redmi Note 9 Pro Max
Redmi K20
Redmi K30 Pro
Redmi K30 5G
Redmi Note 8
Redmi Note 8 Pro
Mi A3
Mi CC9
Mi Note 10
Mi CC9e
Mi Note 10 Pro
Mi 9T Pro
Mi CC9 Pro
Mi 9T
Mi 9 Pro
Mi 9 Pro 5G
Android 11 Beta Yenilikleri
Android 11 Beta 1, üç ana temaya odaklanıyor: Kişiler, Kontroller ve Gizlilik. Farklı mesajlaşma uygulamalarından konuşmalar bildirim alanında özel bir bölüme taşındı. Ayrıca mevcut işiniz ve mesajlaşma uygulaması arasında geçiş yapmadan önemli konuşmalara yanıt vermenize ve etkileşime geçmenize yardımcı olan yeni bir özellik "Balonlar"ı sunuyor. Android 11'de Google'ın klavyesini "Gboard" kullandığınızda emoji ve metin için alakalı ve otomatik öneriler alıyorsunuz. Ayrıca ses veya video içereğinizin oynatıldığı cihazı açmayı hızlı ve kolay hale getiren yeni medya kontrolleri de var. Android 11 beta yeniliklerine buradan göz atabilirsiniz.
New ways to prioritize people, control devices, and set privacy permissions. Learn what's included with #Android11: https://t.co/kHENmqUk55 pic.twitter.com/5RTxy7tGg8
— Android (@Android) June 10, 2020
Available today: @Android 11 Beta → https://t.co/f5EGxhUDBr
?? New ways to make communicating easier
?? New ways to control connected devices
?? New privacy controls #Android11 pic.twitter.com/wWe2ZVaKcO
— Google (@Google) June 10, 2020
Geçtiğimiz yıl, Sony, OnePlus, Nokia, LG, Huawei, Vivo ve hatta Realme ve TECNO telefonlar Android Q beta güncellemesini almıştı. Bakalım Xiaomi ve POCO'dan sonra ilk duyuruyu kim yapacak?