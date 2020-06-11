Xiaomi, Android 11 Beta 1 Güncellemesini Alacak Telefonları Paylaştı
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Xiaomi, Android 11 Beta 1 Güncellemesini Alacak Telefonları Paylaştı

Xiaomi, Android 11 beta 1 güncellemesini alacak telefonların ismini paylaştı. Xiaomi ve POCO telefon kullanıcıları, Android 11 beta ile gelen yenilikleri ilk deneyimleyenler arasında olacak.

Xiaomi, Android 11 Beta 1 Güncellemesini Alacak Telefonları Paylaştı
11.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:53

Xiaomi, Android 11 beta 1 güncellemesini alacak telefonların ismini paylaştı. Xiaomi ve POCO telefon kullanıcıları, Android 11 beta ile gelen yenilikleri ilk deneyimleyenler arasında olacak.

Xiaomi'den Android 11 Beta Müjdesi!

Google, Android 11 beta güncellemesini dün akşam saatlerinde yayınladı ancak şu anda sadece Pixel telefon kullanıcıları Android 11 beta 1 güncellemesini indirip yükleyebiliyor. Android 11 beta programı sayesinde diğer üreticiler de sınırlı sayıda olsa da cihazlarına güncellemeyi verecek. Çinli teknoloji devi Xiaomi, Google dışında Android 11 beta güncellemesini dağıtan ilk şirket olacak. Şirketin Twitter üzerinden yaptığı duyuruya göre, çok yakında mi 10 ve mi 10 Pro telefonlar Android 11 beta güncellemesini alacak. Bir dönem Xiaomi'nin alt markası olan sonradan özgürlüğünü ilan eden POCO da hemen ardından Android 11 beta müjdesini verdi ancak sadece POCO F2 Pro modeli Android 11 Beta 1 güncellemesini alacak.

We are excited to announce that #Android 11 Beta 1 will be available for #Mi10 and #Mi10Pro soon! Stay tuned with @Xiaomi for more! #Android11 pic.twitter.com/hdWlfrRelW

— MIUI (@miuirom) June 11, 2020

#Android11 Beta 1 is coming soon to #POCOF2Pro! Follow @miuirom and stay tuned for more info! pic.twitter.com/MylzOLPfcB

— POCO (@POCOGlobal) June 11, 2020

Android 11 Alacak Xiaomi Telefonlar

Redmi Note 9 Pro

Redmi K20 Pro Premium

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi K20

Redmi K30 Pro

Redmi K30 5G

Redmi Note 8

Redmi Note 8 Pro

Mi A3

Mi CC9

Mi Note 10

Mi CC9e

Mi Note 10 Pro

Mi 9T Pro

Mi CC9 Pro

Mi 9T

Mi 9 Pro

Mi 9 Pro 5G

Android 11 Beta Yenilikleri

Android 11 Beta 1, üç ana temaya odaklanıyor: Kişiler, Kontroller ve Gizlilik. Farklı mesajlaşma uygulamalarından konuşmalar bildirim alanında özel bir bölüme taşındı. Ayrıca mevcut işiniz ve mesajlaşma uygulaması arasında geçiş yapmadan önemli konuşmalara yanıt vermenize ve etkileşime geçmenize yardımcı olan yeni bir özellik "Balonlar"ı sunuyor. Android 11'de Google'ın klavyesini "Gboard" kullandığınızda emoji ve metin için alakalı ve otomatik öneriler alıyorsunuz. Ayrıca ses veya video içereğinizin oynatıldığı cihazı açmayı hızlı ve kolay hale getiren yeni medya kontrolleri de var. Android 11 beta yeniliklerine buradan göz atabilirsiniz.

New ways to prioritize people, control devices, and set privacy permissions. Learn what's included with #Android11: https://t.co/kHENmqUk55 pic.twitter.com/5RTxy7tGg8

— Android (@Android) June 10, 2020

Available today: @Android 11 Beta → https://t.co/f5EGxhUDBr

?? New ways to make communicating easier

?? New ways to control connected devices

?? New privacy controls #Android11 pic.twitter.com/wWe2ZVaKcO

— Google (@Google) June 10, 2020

Geçtiğimiz yıl, Sony, OnePlus, Nokia, LG, Huawei, Vivo ve hatta Realme ve TECNO telefonlar Android Q beta güncellemesini almıştı. Bakalım Xiaomi ve POCO'dan sonra ilk duyuruyu kim yapacak?

Kaynak: Tamindir

Manşet

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