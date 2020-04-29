Xiaomi Amazfit X En Pahalı Akıllı Bileklik Unvanını Alabilir Xiaomi akıllı bileklik sektörünün en başarılı şirketlerinden birisi olarak öne çıkıyor. Genellikle uygun fiyata karşın sunduğu başarılı ürünleri ile öne çıkan şirket, Amazfit X ile birlikte oldukça pahalı bir akıllı bilekliğe imza atabilir.

Xiaomi akıllı bileklik sektörünün en başarılı şirketlerinden birisi olarak öne çıkıyor. Genellikle uygun fiyata karşın sunduğu başarılı ürünleri ile öne çıkan şirket, Amazfit X ile birlikte oldukça pahalı bir akıllı bilekliğe imza atabilir. İşte Xiaomi Amazfit X fiyatı!

Xiaomi Amazfit X Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Amazfit X modelini duyurmuş buna karşın yeni modele ait teknik özellikler hakkında sessizliğini korumuştu. Şirketin başlattığı kitlesel fonlama yöntemi ile üretilen model şu sıralar ön sipariş aşamasında bulunuyor.

Ön siparişe sunulan ürünün fiyatına göz attığımızda erken aşamada kitlesel fonlama desteği sunan tüketiciler için 149 dolar fiyat etiketinin belirlendiğini, Ağustos 2020 döneminde piyasaya çıktığında ise 329 dolar fiyat etiketine sahip olacağını görüyoruz.

Küçük bir kıyaslama yapabilmeniz adına şirketin son nesil akıllı bilekliği mi Band 4 modelinin 33 dolar başlangıç fiyatına sahip olduğunu hatırlatalım. Bu da, Amazfit X'i yaklaşık 10 kat daha pahalı bir hale getiriyor.

Tabii her iki ürünün sunduğu tasarım, malzeme kalitesi ve teknik özellikleri ile farklı kulvarlarda yer aldığını vurgulamakta fayda var. Yine de bu, bir akıllı bileklik için oldukça pahalı bir fiyat etiketi olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

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