Xiaomi Amazfit X En Pahalı Akıllı Bileklik Unvanını Alabilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Xiaomi Amazfit X En Pahalı Akıllı Bileklik Unvanını Alabilir

Xiaomi akıllı bileklik sektörünün en başarılı şirketlerinden birisi olarak öne çıkıyor. Genellikle uygun fiyata karşın sunduğu başarılı ürünleri ile öne çıkan şirket, Amazfit X ile birlikte oldukça pahalı bir akıllı bilekliğe imza atabilir.

Xiaomi Amazfit X En Pahalı Akıllı Bileklik Unvanını Alabilir
29.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:32

Xiaomi akıllı bileklik sektörünün en başarılı şirketlerinden birisi olarak öne çıkıyor. Genellikle uygun fiyata karşın sunduğu başarılı ürünleri ile öne çıkan şirket, Amazfit X ile birlikte oldukça pahalı bir akıllı bilekliğe imza atabilir. İşte Xiaomi Amazfit X fiyatı!

Xiaomi Amazfit X Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Amazfit X modelini duyurmuş buna karşın yeni modele ait teknik özellikler hakkında sessizliğini korumuştu. Şirketin başlattığı kitlesel fonlama yöntemi ile üretilen model şu sıralar ön sipariş aşamasında bulunuyor.

Ön siparişe sunulan ürünün fiyatına göz attığımızda erken aşamada kitlesel fonlama desteği sunan tüketiciler için 149 dolar fiyat etiketinin belirlendiğini, Ağustos 2020 döneminde piyasaya çıktığında ise 329 dolar fiyat etiketine sahip olacağını görüyoruz.

Küçük bir kıyaslama yapabilmeniz adına şirketin son nesil akıllı bilekliği mi Band 4 modelinin 33 dolar başlangıç fiyatına sahip olduğunu hatırlatalım. Bu da, Amazfit X'i yaklaşık 10 kat daha pahalı bir hale getiriyor.

Tabii her iki ürünün sunduğu tasarım, malzeme kalitesi ve teknik özellikleri ile farklı kulvarlarda yer aldığını vurgulamakta fayda var. Yine de bu, bir akıllı bileklik için oldukça pahalı bir fiyat etiketi olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Peki siz bu fiyatlandırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Haber
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi Haber
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı Haber
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haber
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu Haber
Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
Koronavirüs testi için kendisinden para istendiğini söyleyen adam, cipiyle hastane kapısına defalarca çarptı
Koronavirüs testi için kendisinden para istendiğini söyleyen adam, cipiyle hastane kapısına defalarca çarptı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu
Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu
Peru'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 9 ölü
Peru'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 9 ölü
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı, Vietnam Savaşı'ndaki kayıp sayısını geride bıraktı
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı, Vietnam Savaşı'ndaki kayıp sayısını geride bıraktı
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
Oxford'un geliştirdiği koronavirüs aşısı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuç verdi
Oxford'un geliştirdiği koronavirüs aşısı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuç verdi
Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi
Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi
Bakan Soylu: Afrin'deki terör saldırısı hain terör örgütü PKK'nın yanına kalmayacak
Bakan Soylu: Afrin'deki terör saldırısı hain terör örgütü PKK'nın yanına kalmayacak
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a...
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
Balkondan düşen 3 yaşındaki Esra, yaşama tutunamadı
Balkondan düşen 3 yaşındaki Esra, yaşama tutunamadı
42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı
42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi
PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Ziya Selçuk Abdulhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aslı Enver Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Türk Mayıs Terör Afrin
Şu an buradasınız: Xiaomi Amazfit X En Pahalı Akıllı Bileklik Unvanını Alabilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 16:54:02. #1.14#
title