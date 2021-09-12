Akıllı telefon üreticileri, piyasaya sürdükleri akıllı telefonlarına kaç yıl yazılım desteği sunmalıdır? Çoğu kişi 2-3 yılı düşünür ama güncellemelerin 5 yıl içinde çıkması gerektiğine inananlar da çoktur. Çünkü modern dünyada 2-3 yıl sonra bile performans ve işlevsellik açısından oldukça rekabetçi olan birçok model var.

Almanya kısa süre önce Avrupa Birliği'ne tüm üreticilerin 7 yıl içinde cihazlar için güvenlik yamaları ve yedek parça yayınlamaya zorlamasını teklif etti. Bu girişim geniş bir tepki aldı ve birçok tartışmaya neden oldu. Ancak Çinli Xiaomi konusun yazılım desteği konusu ile ilgili yeni bir adım atarak, ülkelerinde bu alanda taleplerini gerçekleştirmek istediğini açıkladı. Uzun vadeli destek önemli bir konudur.

Xiaomi Akıllı Telefonlarına 4 Yıl Yazılım Desteği Sunacak!

Xiaomi, yaklaşmakta olan Xiaomi mi 11 T ve 11T Pro akıllı telefonlarının üç büyük Android güncellemesi alacağını ve dört yıl boyunca güvenlik yamaları alacağını duyurdu. Uygun fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek bu iki amiral gemisi cihaz 15 Eylül'de piyasaya çıkacak. Xiaomi, Samsung ve OnePlus'tan sonra 4 yıl içinde cihazları için güvenlik yamaları yayınlayan üçüncü şirket olacak.

Xiaomi ayrıca diğer cihazları için de daha uzun süre destek sunma olasılığını araştırıyor. Şirketin uygun fiyatlı gadget'larının böyle bir ayrıcalık almasının imkansız olacağı söyleniyor. Belki de Xiaomi mi 11 serisi ve Xiaomi mi Mix 4 için böyle bir istisna yapabilirler.

Xiaomi, 15 Eylül 2021'de Büyük Bir Lansman Düzenleyecek!

Çinli Xiaomi şirketi, yeni ürünlerini ve özellikle akıllı telefonları duyurmak için 15 Eylül'de global bir etkinlik düzenleneceğini duyuran bir teaser yayınladı.

Yani kaynaklara göre Xiaomi mi 11T ve Xiaomi mi 11T Pro cihazları sunumda tanıtılabilir. 120 Hz'e kadar yenileme hızına ve 5G hücresel iletişim desteğine sahip yüksek kaliteli bir ekrana sahip olacaklar. Sırasıyla MediaTek Dimensity 1200 ve Qualcomm Snapdragon 888 işlemciye dayanacak. Eski sürüm 120W süper hızlı şarjı destekleyecek.

Ayrıca etkinlikte, Xiaomi mi Pad 5 ve mi Pad 5 Pro tabletlerinin global duyurusu yapılacak. Bu cihazlar, 2560 × 1600 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekrana sahiptir. Daha küçük modelde yerleşik bir Snapdragon 860 işlemci bulunur, daha büyük olan ise Snapdragon 870 yongası bulunur.

Ayrıca lansmanda başka ürünlerinde piyasaya çıkması mümkün olabilir. Bunlar arasında, yeni nesil tamamen kablosuz kulaklıklar bulunabilir. Bunlarla ilgili bilgiler daha önce Kablosuz Güç Konsorsiyumu'nun (WPC) web sitesinde yer alıyordu.

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