Xiaomi 6G Çalışmalarına Şimdiden Başladı!
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Xiaomi 6G Çalışmalarına Şimdiden Başladı!

Redmi aracılığıyla en ucuz 5G akıllı telefon serisi Redmi 10X'i dün tanıtan Xiaomi, yeni sistemler geliştiriyor.

Xiaomi 6G Çalışmalarına Şimdiden Başladı!
29.05.2020 10:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:51

Redmi aracılığıyla en ucuz 5G akıllı telefon serisi Redmi 10X'i dün tanıtan Xiaomi, yeni sistemler geliştiriyor. Firmanın ürettiği yeni seri, 5G teknolojisi için yepyeni bir başlangıç olarak görülüyor ve yeni bağlantı standardının yaygınlaştırılmasında önemli.

Teknoloji devi; 5G akıllı telefon portföyünü genişletme çalışmalarının yanı sıra bir sonraki adımı da düşünüyor. 6G üzerinde çalışmaları devam eden Xiaomi'nin kurucu ortağı ve CEO'su Lei Jun, kendisiyle yapılan bir röportajda şirketinin gelecek planlarından bahsetti. Xiaomi geleceği planlıyor

Devam eden COVID-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan bazı zorluklardan bahseden Xiaomi ortağı, 6G teknolojisinin yanı sıra uydu yardımıyla çift yönlü internet almak için geliştirilmiş uydu internetinden de bahsetti.

Firmanın CEO'su, röportajda 6G çalışmalarıyla ilgili detaya inmedi. Tüm bunlara ek olarak şirketin; 5G akıllı telefon üretimini artırmak için fabrikalara 35 milyon dolar yatırım yaptığı biliniyor. Bu yatırımlar sayesinde henüz emekleme döneminde olan 5G teknolojisi, çok ciddi yerlere getirilebilir.

Firma, yıl sonuna kadar Çin'de 4G cihazların üretimini durduracak. 5G telefonlara yeterli kaynağı sağlamayı hedeflese bile bu biraz uzun sürebilir. Tüm bunlara ek olarak şirket, çığır açan teknolojilerle donatılmış yeni cihazlara ve IoT modellere odaklanıyor.

Kaynak: Tamindir

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