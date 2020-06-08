Xiaomi, 16GB RAM'li Akıllı Telefon Üzerinde Çalışıyor Akıllı telefonlarda özellikle Android telefonlarda RAM miktarı bilgisayarlara yaklaştı, hatta bazılarından daha iyi donanıma sahipler. Üst seviye işlemciler sayesinde telefonların güçlenmesi, üreticilerin bellek yapılandırmasında da sınırları zorlamasına neden oluyor.

Akıllı telefonlarda özellikle Android telefonlarda RAM miktarı bilgisayarlara yaklaştı, hatta bazılarından daha iyi donanıma sahipler. Üst seviye işlemciler sayesinde telefonların güçlenmesi, üreticilerin bellek yapılandırmasında da sınırları zorlamasına neden oluyor. Piyasada 12GB RAM'e sahip birçok akıllı telefon mevcut. 16GB RAM'li akıllı telefonlar da yakında standart olacak. Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonunda 16GB RAM kullanacağı söyleniyor.

16GB RAM'li Xiaomi Telefon Geliyor!

Çin'den gelen haberlere göre, Xiaomi 16GB RAM'li akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Telefonun detayları hala bilinmemekle birlikte, mi Mix serisinin yeni bir üyesi olarak tanıtılması bekleniyor. mi Mix Alpha ile benzer tasarıma sahip olacağı söylenen telefon, Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden güç alacak, dolayısıyla 5G bağlantısını destekleyecek. Henüz hakkında daha fazla bilgiye sahip olmadığımız yeni Xiaomi telefon pazardaki ilk 16GB RAM'e sahip akıllı telefon olmayacak. Bilindiği üzere, mobil oyunculara özel olarak tasarlanan akıllı telefon başka bir deyişle oyun telefonu Nubia Red Magic 5G, 16 GB RAM'e sahip ve çeşitli pazarlarda satın alınabiliyor.

Daha öncesinde, Çinli teknoloji devinin iki üst seviye akıllı telefon üzerinde çalıştığını belirten bir sızıntı ortaya çıkmıştı. Apollo ve Verthandi kod adlarına sahip cihazların kavisli ekran vev 120Hz yenileme hızına sahip olacağı belirtilmişti. Xiaomi mi Mix 4 olması beklenen model hakkında resmi olarak herhangi bir açıklama yapılmadı ancak şu kesin ki; Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu çok konuşulacak.