Xiaomi firmasının yaklaşmakta olan amiral gemisi cihazı, Xiaomi 12 serisi hakkında daha fazla bilgi sızdırılmaya başlandı.

Serinin bir parçası olduğu söylenen birkaç modelle birlikte yeni gelen sızıntılarda, tüm Xiaomi 12 serisinin bu sefer kavisli ekranlarla geleceğini gösteriyor. Bu, Xiaomi mi 11 serisinde görülen tasarımlardan farklı bir adım olacak.

Bilgiler, ünlü sızıntıcı Digital Chat Station tarafından paylaşıldı. Tespit edilen bilgiye göre, yaklaşmakta olan serideki iki telefonu olduğu ve bunların adının Xiaomi 12 ve Xiaomi 12X olacağı bildirildi. Bunların dışında amiral gemisi Xiaomi 12 Ultra'nın yine de kavisli bir ekrana sahip olması bekleniyor.

Bu duruma referansı olarak, Xiaomi 12 serisi kendi içinde üç model ile birlikte piyasaya sürülecek. Bu durum çoktan kullanıcıların bilgisine sunuldu.

Xiaomi 12X, Amiral Gemisi Serinin Bütçe Odaklı Modeli Olabilir

Ancak seride hangi modeller olacak ve isimlendirmesi ne olacak bu konu açıklanmadı. Şu anda sızıntıcılar seride hangi model cihazların olacağını tartışıyor.

Ancak mantığa ve seriye en yakın model, mi 11 ve mi 11 Ultra olması nedeniyle bu cihazların halefleri, Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Ultra olacağı düşünülüyor.

Üçüncü bir akıllı telefonun ise daha çok bütçe odaklı bir model olacağı ve artan piyasa rakamlarında kullanıcıların ana ihtiyacını karşılayacak boyutta olacağı konuşuluyor. Bu nedenle seriye verilen ismin Xiaomi 12X olacağı üzerine yoğun bir bilgi mecuttur.

Xiaomi 12, Xiaomi 12 Ultra ve Xiaomi 12X için birçok bilgi ortada dolaşırken, cihazların en belirgin özelliği kavisli bir ekran yapısına sahip olacağıdır.

Sızıntıya göre, Xiaomi 12 büyük olasılıkla Qualcomm'un yakın zamanda duyurulan amiral gemisi yonga seti, Snapdragon 8 Gen1 ile birlikte gelirken, bütçe Xiaomi 12X daha mütevazı bir teklif olan Snapdragon 870 işlemci ile gelecek.

Sızıntı ayrıca, Xiaomi 12 ve Xiaomi 12X'in muhtemelen üstte ve altta yerleştirilmiş simetrik stereo hoparlör ızgaralarına sahip olabileceğini paylaşıyor. Hatırlamak gerekirse, mi 11 ve mi 11 Ultra'daki hoparlörler, üst hoparlör solda, alt hoparlör sağ tarafta olduğu için asimetrik olarak yerleştirildi. Sızıntı, telefonların 16 Aralık'ta küresel çıkışlarını kutlayacağını gösteriyor.

Yeni sızdırılan bilgilerin dışında, Xiaomi 12'nin 50 megapiksel ana sensörlü üçlü lens kamera kurulumu, 120Hz yenilemeli FHD+ ekran ve 100W hızlı şarj desteği ile geleceği tahmin ediliyor.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



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