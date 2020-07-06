Xiaomi 108MP Telefonu Gauguin Pro ile Karşımıza Çıkabilir Xiaomi 2019'un sonlarında mi Note 10 serisini piyasaya sürdüğünde 108MP telefon sunan ilk şirket olarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Xiaomi 2019'un sonlarında mi Note 10 serisini piyasaya sürdüğünde 108MP telefon sunan ilk şirket olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Çinli üretici 108MP kamera kurulumuna sahip yeni bir seri üzerinde çalışıyor gibi gözüküyor. Xiaomi'den 64MP'lik Gauguin ve 108MP Gauguin Pro.

XDA Developers tarafından sızdırılan yeni MIUI 12 kodunda her iki telefonun birden fazla kanıtı ortaya çıktı. Gauguin'in model numarası J17 iken Gauguin Pro'nun J17Pro model numarasına sahip olduğu öğrenildi. Her iki telefonun da Qualcomm yonga seti ile donatılmış olduğunu da belirtelim.

Xiaomi 108MP telefonu Gauguin Pro ilk detayları

J17 modelinin (Gauguin) 64MP'lik birincil lens ile donatıldığı sızdırılmışken diğer tarafta Gauguin Pro modelinin 108MP ana lense sahip olduğu söyleniyor. Daha önce Çin'den güvenilir bir analist bile aynı iddiayı dile getirmiş ve Xiaomi'nin 108MP kamerasını detaylandıracağını aktarmıştı.

Gauguin Pro modelinde kullanılacak 108MP kamera sensörü henüz bilinmese de Xiaomi önceki telefonlarında Samsung ISOCELL Bright HMX'i kullandı. Yine Samsung da Galaxy S20 serisinde ISOCELL Bright HM1'i kullanmayı tercih ettiği için Xiaomi'nin bu sensörü Gauguin Pro'ya yerleştirmiş olabileceği düşünülüyor.

Kaynak: Tamindir