Xi Jinping Kim Jong Un'un Ülkesine Davetini Kabul Etti

– Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un Kuzey Kore ziyareti davetini kabul etti.

Kuzey Kore devlet ajansı KCNA'nın haberine göre, Jinping Kuzey Kore'yi uygun bir zamanda ziyaret etmenin kendisi için bir zevk olduğunu söylerken, söz konusu ziyaretin ne zaman yapılacağı açıklanmadı.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Pekin'de yapılan ABD-Çin ticaret görüşmelerinin ikinci gününde Pekin'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti. Jinping ile görüşen Kim Jong Un, Kore Yarımadası'ndaki nükleerden arınma konusunda anlaşırken, iki lider ayrıca Kim Jong Un'un ABD Başkanı Donald Trump ile olası ikinci bir zirvede bir araya gelmesini de tartışırken Jinping, ABD ve Kuzey Kore'nin nükleerden tamamen arınma hedeflerine ulaşmak için "orta yolda buluşacaklarını" umduğunu söyledi.

Xi Jinping ve Kim Jong-Un'un buluşmasının ardından yapılan açıklamada, iki liderin "Kore Yarımadası'ndaki politik yerleşim süreci konusunda ilerleme" ve bölgedeki istikrarın korunması üzerinde anlaştıkları belirtildi.

Xinhua'da yer alan habere göre iki lider, bölgenin gelişimi ve istikrarı konusunda fikir birliğine ulaşarak birlikte çalışma kararı alırken Jinping, Kim Jong Un'un bölgenin nükleer silahlardan arındırılması için gösterdiği çabayı takdir etti ve Kim Jong Un da, nükleer silahların kaldırılması kapsamındaki eylemlerini koruyacağı vaadini yineledi.

Jinping ayrıca iki ülkenin üst düzey temasları yoğunlaştırması, stratejik iletişimi güçlendirmesi, dostça temas ve işbirliğini sağlamlaştırması, bu sayede ikili ilişkilerin uzun vadeli, sağlıklı ve istikrarlı gelişmesini sağlaması gerektiğini vurguladı.

Koreler arası ilişkilerin düzeltilmesini ve Kuzey Kore ile ABD'nin yeni zirveler yaparak neticeler almasını desteklediğini belirten Jinping, Kuzey Kore ve ABD'nin orta yolda buluşmalarını umduğunu söyledi. Jinping, Çin'in Kuzey Kore dahil olmak üzere ilgili taraflarla yarımadada barış ve istikrar sağlanması ve bölgenin nükleerden arınmasının gerçekleşmesi için çalışmaya hazır olduğunu hatırlattı.

Kim Jong-un, yarımadadaki gerginliğin yumuşadığına dikkat çekerek, Çin'in bu süreçteki önemli rolünün herkesçe görüldüğünü söyledi. Kim ayrıca, nükleerden arınma ve Kore Yarımadası sorununun karşılıklı diyalog ile çözülmesi yönündeki duruşlarına bağlı kalacaklarına işaret ederek, Kuzey Kore ve ABD liderleri arasındaki ikinci zirveden olumlu sonuçlar alınması için çaba harcayacaklarını belirtti. - İstanbul

Kaynak: DHA