Xi Jinping'den ABD'ye "Stratejik Liderlik" Çağrısı

– Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ABD Başkanı Donald Trump'a yazdığı mektupta stratejik liderliğin önemine dikkat çekerek, "İki ülkenin ekonomik ve ticari ekibinin ticari müzakereleri yakın bir zamanda tamamlamasını ve bir anlaşma metni üzerinde fikir birliği sağlamasını umuyorum" dedi.

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He'nin Trump'a teslim ettiği mektupta Jinping, ticaret anlaşmasının "karşılıklı saygı ve fayda" prensibine bağlı olarak oluşturulması gerektiğini belirtti. Jinping ayrıca, Pekin ve Washington ilişkilerinin, hem ABD hem de Çin halkının iyiliği için "sağlıklı ve istikrarlı" bir şekilde devam etmesini umduğunu vurgularken, söz konusu ilişkinin sağlanması için "stratejik liderliğin gerekliliğine" dikkat çekti.

Trump, Perşembe günü ticari ilişkilere ilişkin yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında bir ticaret anlaşması oluşturulması için sürdürülen müzakerelerin "iyi gittiğini fakat ticaret anlaşmasının "henüz hazır olmadığını" söylemişti. - İstanbul

Kaynak: DHA