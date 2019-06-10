"Xi görüşmesi olumsuz olusa Trump yeni vergiler uygular"

– ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapacağı görüşmeden olumlu sonuç alamaması durumunda Pekin'e yeni ek gümrük vergileri uygulamaktan "memnun" olacağını söyledi.

ABD ile Çin arasında 2018'de karşılıklı ek gümrük vergileriyle başlayan ticari gerilimler, iki ülke arasında devam eden görüşmelere rağmen bir anlaşmaya varılamamasıyla devam ediyor. Trump ve Jinping'in Aralık 2018'de Buenos Aires'te bir araya gelmelerinin ardından iki lider karşılıklı olarak yeni ek gümrük vergileri uygulanmaması konusunda anlaşmıştı. ABD, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki görüşmeler sırasında Çin'in "yüzde 90'ı tamamlanan" anlaşmayı değiştirmek istediğini öne sürerek Çin'e yeni ek gümrük vergileri uygulamıştı. Söz konusu gerilimler ayrıca, Washington yönetiminin Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei'nin "ülkenin ulusal güvenliğini tehdit ettiği" iddiasıyla ABD'li şirketlerin Huawei'yle iş yapmasını yasaklamasıyla da tırmanmaya devam etmişti.

Mnuchin, Pazar günü CNBC'ye yaptığı açıklamada Trump'ın 325 milyar dolar değerindeki Çin ürününe ek gümrük vergisi uygulayıp uygulamayacağına, Haziran ayı sonunda Jinping ile yapacağı görüşme sonrası karar vereceğini söyledi. Mnuchin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çin'den eylem görmemiz gerekiyor çünkü biz anlaştığımız şartlarda ileriye dönük hareket etmeye hazırız. Eğer Çin ilerleme görmek istemiyorsa, Başkan Trump Çin'e yeni ek gümrük vergileri uygulamaktan ve iki ülke arasındaki ilişkiyi yeniden dengelemekten memnun olacaktır.

"Harika bir ilerleme görmüştük ve anlaşmanın neredeyse yüzde 90'ı tamamlanmıştı. Çin anlaşmanın bazı şartlarını değiştirmek istedi, biz de müzakereleri sonlandırdık. Eğer Çin görüştüğümüz şartlarda ilerleme görmek istiyorsa bir anlaşmaya varabiliriz. Bunun tam tersi durumunda ek gümrük vergileri uygulamaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

- İstanbul