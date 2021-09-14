XFlow Esports weiss ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı, tecrübeli takım oyuncusuna emekleri için teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

PUBG sahnesindeki başarıları ile bilinen XFlow Esports'un Sercan "weiss" Şengezer ile yollarını ayırmasının ardından yeni oyuncusunun kim olacağı merak konusu oldu. Önümüzdeki günlerde yeni transfer haberler inin geleceğini düşündüğümüz XFlow, şimdilik sessizliğini koruyor. Ancak başarılı organizasyon çoğu espor kadrosu ile yollarını ayırdı ve şimdi yeni transferler ve kadrolar ile ilgileniyor olabilir.

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