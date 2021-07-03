XFlow Esports Voldemon ile anlaştı!

PUBG turnuvalarında önemli başarılar elde eden espor organizasyonu XFlow Esports, yeni transferi Voldemon'un duyurdu. İşte detaylar!

PUBG'de kazandığı turnuvalarla dikkatleri üzerine çeken espor organizasyonu XFlow Esports Voldemon ile anlaştı. Organizasyon, Voldemon'u bünyesine kattığını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı videoyla taraftarlarına ve takipçilerine duyurdu.

Paylaşılan gönderinin açıklamasında ise şunlar yer aldı:

"Bu çıtırın instası var mı? Biz sağa kaydırdık da.Çağatay 'Voldemon' Yiğenoğlu, XFlow'da! Aileye hoş geldin @Voldemonn"

Daha önce Karagümrük Espor bünyesi altında mücadele eden başarılı oyuncu acaba XFlow Esports'da başarılı olabilecek mi? Bu sorunun cevabını önümüzdeki en yakın turnuva olan Protality'nin yeni sezonunda öğreneceğiz.

Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Voldemon'a başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros