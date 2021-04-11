XFlow Esports Valorant takımı için koç olarak KEY ile anlaştı
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XFlow Esports Valorant takımı için koç olarak KEY ile anlaştı

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XFlow Esports Valorant takımı için koç olarak KEY ile anlaştı

XFlow Esports (xflowesports) Valorant kadrosuna koç rolünde Mert 'KEY' Çelebi'yi dahil etti!

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Türkiye espor ekosisteminin yeni oluşumlarından XFlow Esports kısa sürede birçok oyunda kadro oluşturarak adını duyurmayı başarmıştı. Valorant, CS: GO, FIFA, PUBG Mobile ve PUBG gibi oyunlarda boy gösteren ekip, yoluna emin adımlarla devam ediyor. Yakın zamanda Valorant kadrosunda değişikliğe giden ekip, Kirito'nun stand-in pozisyonuna çekilmesinin ardından Argent ile anlaşmaya varmıştı. XFlow Esports Valorant takımı ile ilgili yeni bir haber daha geldi.

XFlow Esports Valorant kadrosuna koç takviyesi yaptı. XFlow koçluk görevi için ile anlaşmaya vardı. Yeni transfer XFlow Esports yapılan paylaşımla duyuruldu. Yapılan paylaşımda bir video eşliğinde koç için bir hoş geldin mesajı yayınlandı.

CS: GO arenasından tanıdığımız son olarak Arena Bulls ile boy gösteren KEY, artık Valorant sahnesinde XFlow için ter dökecek. XFlow Valorant kadrosu şu anda VCT Aşama 2 Challengers 2 Türkiye elemelerinde mücadele ediyor.

Güncel XFlow Esports Valorant Kadrosu

Tuna 'despold' Kertiş

Alper 'pawzen' Balcı

Çağrı 'loops' Çoltu

Ozan 'Raider' Yardımcı

Berk Deniz 'Argent' Özdamar

Hüseyin 'Kirito' Karbukan (STAND-IN)

Mert 'KEY' Çelebi (KOÇ)

Kaynak: Playerbros

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