XFlow Esports Valorant kadrosunu duyurdu
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XFlow Esports Valorant kadrosunu duyurdu

19.02.2021 10:42 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:47
XFlow Esports Valorant kadrosunu duyurdu

XFlow Esports Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Valorant takımını duyurdu.

Yapılan paylaşımda takım oyuncuları tanıtıldı. Oyuncuların main ajanları da ayrıntılar arasındaydı.

Yakın zamanda Bilge Siber Güvenlik Teknolojileri tarafından yatırım alan XFlow Esports, espor dünyasına gireceğini açıklamıştı. Başta CS: GO ve Valorant için takım arayışında olacaklarını belirtmişlerdi. Takım içi dinamikleri açısından Türkiye standartları üzerinde bir oluşum olacaklarını söyleyen organizasyon, Valorant takımını kurduğunu açıkladı.

XFlow Esports Valorant takımı oyuncuları:

Tuna 'despold' Kertiş

'Kirito'

Alper 'pawzen' Balcı

Çağrı 'loops' Çoltu

Ozan 'Raider' Yardımcı

XFlow Esports ekibini bu kadroyla birlikte VCT Challengers 2 ön elemelerinde mücadele ederken görebiliriz. Farklı bir anlayışla yönetilmek istenen organizasyonun, oyuncu ve turnuva performansının nasıl olacağını ilerleyen günlerde göreceğiz. XFlow Esports'un önümüzdeki günlerde CS: GO takımını da açılaması bekleniyor.

https://twitter.com/xflowesports/status/1362084797338816518's=20

Kaynak: Playerbros

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